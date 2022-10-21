Джастін Тімберлейк поділився зворушливими кадрами з дружиною в честь річниці шлюбу

Зіркова пара вважається одним із найміцніших союзів Голлівуду.

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41-річний американський музикант Джастін Тімберлейк поділився зворушливими кадрами зі своєю дружиною в честь десятої річниці їхнього шлюбу. Сімейні фото та відео співак показав своїм підписникам в Instagram.

Знаменитий музикант поділився архівними кадрами зі своєю другою половинкою та зворушливо привітав Джессіку Біл з трояндовим весіллям.

"10 років — це недостатньо! Ти кожного дня робиш мене кращим чоловіком та батьком! Я так тебе люблю, ти прекрасна людина! Поверніть час назад!" — підписав сімейні фото Тімберлейк.

[ + – ] Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл

У свою чергу кохана Джастіна також привітала його з річницею на теренах соціальних мереж.

"Бути одруженою з тобою — пригода всього життя! Забігай назад, крихітко. ЗАБІГАЙ НАЗАД. Я тебе кохаю", — написала Біл.

[ + – ] Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл

40-річна американська акторка та співак одружилися у 2012 в Італії. Через три роки в зіркової пари народилася перша спільна дитина — син Сайлас Рендалл. Влітку 2022 Тімберлейк та Білл стали батьками вдруге — у подружжя народився ще один син Фінеас.

А вперше про романтичні стосунки між знаменитостями заговорили ще у 2007. До цього одним з найяскравіших романів Джастіна Тімберлейка стали стосунки з Брітні Спірс.

[ + – ] Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джастіна Тімберлейка та Джессіку Біл помітили під час романтичного вікенду в Італії.

Також Фокус писав про відверту сукню Джессіки Біл, у якій акторка вийшла у світ разом із чоловіком.