Крис Дженнер хочет, чтобы после смерти из нее сделали ожерелье

Знаменитость не хочет быть традиционно погребенной после смерти.

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66-летняя американская теледива Крис Дженнер призналась, что хочет после смерти стать колье для своих детей. Об этом пишет Page Six.

Мама шестерых рассказала о своем предсмертном желании в свежем эпизоде "Семейства Кардашьян", сказав, что хочет, чтобы ее кремировали, а прах превратили в ожерелье для детей Дженнер.

После того, как 66-летняя Крис перенесла операцию по замене тазобедренного сустава во время нового эпизода, ее 42-летняя дочь Ким попросила врачей оставить части кости, которые были удалены.

"Ким попросила врача сохранить ей мои кости, чтобы она могла сделать из них украшения", – призналась звездная мама-менеджер во время телефонного разговора со своей младшей дочерью Кайли.

[ + – ] Крис Дженнер с дочерью Ким Фото: Getty Images

Однако Кайли восприняла эту идею "странной" и "жуткий".

38-летняя Хлои также была рядом с мамой, когда она лежала в постели, подвигнув ее вопросом: "Помнишь, когда ты хотела, чтобы твой прах был кремирован и стал для нас колье?".

"Это отличная идея", — призналась бизнесвумен. Однако Хлои согласилась с Кайли, сказав, что это довольно странно.

"Я даже не знаю, почему нас нужно похоронить", — продолжила Хлои. "В Библии сказано, что нас нельзя кремировать, но я просто хочу, чтобы меня кремировали. Но почему мы не можем?".

[ + – ] Хлои Кардашьян Фото: Instagram khloekardashian

Однако 66-летняя телеведущая сразу сказала, что Кайли "не хочет, чтобы меня кремировали".

Напомним, Крис Дженнер тщательно контролирует миллионные расходы своей младшей дочери Кайли.

Также Фокус писал о предполагаемом романе между Крис Дженнер и рэпером Дрейком.