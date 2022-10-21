Кріс Дженнер хоче, щоб після смерті з неї зробили намисто

Знаменитість не хоче бути традиційно похованою після смерті.

Related video

66-річна американська теледіва Кріс Дженнер зізналася, що хоче після смерті стати кольє для своїх дітей. Про це пише Page Six.

Мама шістьох розповіла про своє передсмертне бажання у свіжому епізоді "Сімейства Кардаш'ян", сказавши, що хоче, аби її кремували, а прах перетворили на намисто для дітей Дженнер.

Після того, як 66-річна Кріс перенесла операцію по заміні тазостегнового суглоба під час епізоду, її 42-річна донька Кім попросила лікарів залишити частини кістки, які були видалені.

"Кім попросила лікаря зберегти їй мої кістки, щоб вона могла зробити з них прикраси", — зізналася зіркова мама-менеджер під час телефонної розмови зі своєю молодшою донькою Кайлі.

[ + – ] Кріс Дженнер з донькою Кім Фото: Getty Images

Проте Кайлі сприйняла цю ідею "дивною" та "моторошною".

38-річна Хлої також була поруч із мамою, коли вона лежала в ліжку, спонукавши її питанням: "Пам’ятаєш, коли ти хотіла, щоб твій прах був кремований і став для нас кольє?".

"Це чудова ідея", — зізналася бізнесвумен. Проте Хлої погодилася з Кайлі, сказавши, що це доволі дивно.

"Я навіть не знаю, чому нас потрібно поховати", — продовжила Хлої. "У Біблії сказано, що нас не можна кремувати, але я просто хочу, щоб мене кремували. Але чому ми не можемо?".

[ + – ] Хлої Кардаш'ян Фото: Instagram khloekardashian

Проте 66-річна телеведуча одразу сказала, що Кайлі "не хоче, щоб мене кремували".

Нагадаємо, Кріс Дженнер ретельно контролює мільйонні витрати своєї молодшої доньки Кайлі.

Також Фокус писав про ймовірний роман між Кріс Дженнер та молодшим за неї репером Дрейком.