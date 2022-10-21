Вернется ли Меган Маркл в кино

До встречи с принцем Гарри герцогиня активно строила карьеру в индустрии кино.

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Стало известно, вернется ли в кино герцогиня Сассекская Меган Маркл. Об этом сообщает Variety.

Мама двоих в своем новом интервью популярному изданию призналась, видит ли себя в будущем снова в роли актрисы. По словам супруги принца Гарри, для себя перспектив в кино Меган больше не видит.

"С меня хватит этого. Конечно, никогда не говори "никогда", однако пока я точно не собираюсь возвращаться в кино", — призналась невестка новоиспеченного короля Великобритании Карла ІІІ.

[ + – ] Меган Маркл

До встречи с герцогом Сассекским Меган Маркл знали именно как американскую актрису. Однако после начала романтических отношений, а впоследствии и бракосочетания, с наследником британского престола Маркл окончательно ушла из индустрии кино.

В частности, герцогиня снималась в таких фильмах, как "Несносные боссы", "Кандидат", "Слон" и т.д.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

В 2020 герцоги Сассекские сложили свои королевские обязанности и переехали в США. В настоящее время они воспитывают двоих детей — трехлетнего Арчи и годовалую Лилибет Диану.

Известно, что к концу 2022 на экраны выйдет документальный фильм о жизни принца Гарри и его жены, несмотря на то, что выход картины должны были отложить в связи со смертью бабушки герцога, королевы Елизаветы II в сентябре 2022.

Напомним, Меган Маркл продемонстрировала коллекцию одежды и аксессуаров за 19 тысяч долларов.

Также Фокус более подробно писал о новом разговоре с журналистами Меган Маркл.