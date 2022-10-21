Чи повернеться Меган Маркл у кіно

До зустрічі з принцом Гаррі герцогиня активно будувала кар'єру в індустрії кіно.

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Стало відомо, чи повернеться в кіно герцогиня Сассекська Меган Маркл. Про це повідомляє Variety.

Мама двох у своєму новому інтерв'ю популярному виданню зізналася, чи бачить себе у майбутньому знову в ролі акторки. За словами дружини принца Гаррі, для себе перспектив у кіно Меган більше не бачить.

"З мене вистачить цього. Звичайно, ніколи не говори "ніколи", проте поки я точно не збираюся повертатися в кіно", — зізналася невістка новоспеченого короля Великобританії Карла ІІІ.

[ + – ] Меган Маркл

До зустрічі з герцогом Сассекським Меган Маркл знали саме як американську акторку. Проте після початку романтичних стосунків, а згодом і одруження, зі спадкоємцем британського престолу Маркл остаточно пішла з індустрії кіно.

Зокрема герцогиня знімалася в таких фільмах, як "Нестерпні боси", "Кандидат", "Слон" тощо.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

У 2020 герцоги Сассекські склали свої королівські обов'язки та переїхали до США. Наразі вони виховують двох дітей — трирічного Арчі та однорічну Лілібет Діану.

Відомо, що до кінця 2022 на екрани вийде документальний фільм про життя принца Гаррі та його дружини, попри те, що вихід картини повинні були відкласти у зв'язку зі смертю бабусі герцога, королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022.

Нагадаємо, Меган Маркл продемонструвала колекцію одягу та аксесуарів за 19 тисяч доларів.

Також Фокус більш детально писав про нову розмову із журналістами Меган Маркл.