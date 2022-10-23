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Стиль жизни Умерла королева Великобритании Елизавета II

Король Карл III заработал своим необычным хобби эквивалент 260 тысяч гривен (фото)

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Фото: Getty | Король Карл III

Мать монарха Елизавета II в свое время увлекалась фотографией, однако сын пошел дальше.

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Стало известно об одном необычном хобби нового короля Великобритании Карла III. Об этом пишет People.

Еще в 2001 году, когда монарх был принцем Чарльзом, он написовал картину "Шотландский дом". Однако только сейчас репродукцию удалось продать на аукционе Bonhams в десять раз дороже, чем за нее предлагали 20 лет назад. В 2022 продукт необычного хобби сына королевы Елизаветы II оценили в 6500 долларов (260 тысяч гривен).

На полотне король Карл III изобразил шотландский замок Балморал, в котором в сентябре 2022 ушла из жизни мать новоиспеченного монарха.

Как известно, покойная королева Елизавета II увлекалась фотографией, однако ее сын пошел дальше и начал создавать сам произведения искусства.

"Я почувствовал непреодолимое желание выразить то, что я видел с помощью акварели и передать это почти "внутреннее" ощущение текстуры, чего невозможно добиться с помощью фотографии", — отмечал сын покойной королевы.

Картина короля Карла ІІІ

В частности, начинающий художник признавался, что во время написания картин можно заметить вещи, которые раньше ускользали из вашего внимания. А сам процесс требует интенсивной концентрации. Поэтому рисование считается одним из самых терапевтических упражнений, которые могут расслабить человека.

"Я обнаружил, что это переносит меня в другое измерение, буквально освежающее те части души, которых другие виды деятельности не могут достичь", — добавил Карл III.

Король Карл ІІІ, Король Карл ІІІ хобби, Король Карл ІІІ увлечение, когда коронация короля карла, новый король Великобритании Fullscreen
Король Карл III
Фото: Getty Images

Старший сын усопшей Елизаветы II будет короноваться в мае 2023, хотя его уже официально провозгласили новым королем Великобритании, а жену монарха Камиллу Паркер-Боулз — королевой-консортом.

Напомним, почему король Карл III не любит современную архитектуру.

Также Фокус писал об открытке с четырехлетним королем Карлом III, появившейся на просторах Сети.