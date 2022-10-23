Король Карл ІІІ заробив своїм незвичним хобі 260 тисяч гривень (фото)
Мати монарха Єлизавета ІІ свого часу захоплювалася фотографією, проте син пішов далі.
Стало відомо про одне незвичайне хобі нового короля Великобританії Карла ІІІ. Про це пише People.
Ще у 2001 році, коли монарх був принцом Чарльзом, він намалював картину "Шотландський дім". Проте лише зараз репродукцію вдалося продати на аукціоні Bonhams удесятеро дорожче, ніж за неї пропонували 20 років тому. У 2022 продукт незвичайного хобі сина королеви Єлизавети ІІ оцінили у 6500 доларів (260 тисяч гривень).
На полотні король Карл ІІІ зобразив шотландський замок Балморал, у якому у вересні 2022 пішла з життя матір новоспеченого короля.
Як відомо, покійна королева Єлизавета ІІ захоплювалася фотографією, проте її син пішов далі та почав власноруч створювати витвори мистецтва.
"Я відчув непереборне бажання висловити те, що я бачив за допомогою акварелі і передати це майже "внутрішнє" відчуття текстури, чого неможливо досягти за допомогою фотографії", — зазначав син покійної королеви.
Зокрема художник-початківець зізнавався, що під час написання картин можна помітити речі, які раніше вислизали з вашої уваги. А сам процес вимагає найінтенсивнішої концентрації. Тому малювання вважається однією з найбільш терапевтичних вправ, які можуть розслабити людину.
"Я виявив, що це переносить мене в інший вимір, який буквально освіжає ті частини душі, яких інші види діяльності не можуть досягти", — додав Карл ІІІ.
Старший син покійної Єлизавети ІІ коронуватиметься у травні 2023, хоча його вже офіційно проголосили новим королем Великобританії, а дружину монарха Каміллу Паркер-Боулз — королевою-консортом.
Нагадаємо, чому король Карл ІІІ не любить новітню архітектуру.
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