Король Карл ІІІ заробив своїм незвичним хобі 260 тисяч гривень (фото)

Мати монарха Єлизавета ІІ свого часу захоплювалася фотографією, проте син пішов далі.

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Стало відомо про одне незвичайне хобі нового короля Великобританії Карла ІІІ. Про це пише People.

Ще у 2001 році, коли монарх був принцом Чарльзом, він намалював картину "Шотландський дім". Проте лише зараз репродукцію вдалося продати на аукціоні Bonhams удесятеро дорожче, ніж за неї пропонували 20 років тому. У 2022 продукт незвичайного хобі сина королеви Єлизавети ІІ оцінили у 6500 доларів (260 тисяч гривень).

На полотні король Карл ІІІ зобразив шотландський замок Балморал, у якому у вересні 2022 пішла з життя матір новоспеченого короля.

Як відомо, покійна королева Єлизавета ІІ захоплювалася фотографією, проте її син пішов далі та почав власноруч створювати витвори мистецтва.

"Я відчув непереборне бажання висловити те, що я бачив за допомогою акварелі і передати це майже "внутрішнє" відчуття текстури, чого неможливо досягти за допомогою фотографії", — зазначав син покійної королеви.

[ + – ] Картина короля Карла ІІІ

Зокрема художник-початківець зізнавався, що під час написання картин можна помітити речі, які раніше вислизали з вашої уваги. А сам процес вимагає найінтенсивнішої концентрації. Тому малювання вважається однією з найбільш терапевтичних вправ, які можуть розслабити людину.

"Я виявив, що це переносить мене в інший вимір, який буквально освіжає ті частини душі, яких інші види діяльності не можуть досягти", — додав Карл ІІІ.

[ + – ] Король Карл ІІІ Фото: Getty Images

Старший син покійної Єлизавети ІІ коронуватиметься у травні 2023, хоча його вже офіційно проголосили новим королем Великобританії, а дружину монарха Каміллу Паркер-Боулз — королевою-консортом.

Нагадаємо, чому король Карл ІІІ не любить новітню архітектуру.

Також Фокус писав про листівку з чотирирічним королем Карлом ІІІ, яка з'явилася на просторах мережі.