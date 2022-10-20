У Мережі з'явилася листівка із чотирирічним королем Карлом III

Його Величність подякував британцю листівкою за підтримку після смерті королеви Єлизавети II.

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Новий король Великобританії Карла III продовжує приймати співчуття у зв'язку зі смертю матері 8 вересня і досі відповідає на них. Так, користувач Twitter під ніком RoyalsOther показав листівку від короля, в якій той дякує підданим за теплі слова на адресу Її Величності.

На першій сторінці листівки зображено новий королівський шифр, а всередині – фотографію маленького Чарльза зі своєю матір'ю, тоді ще принцесою Єлизаветою, що дивляться з вікна на Балморал, улюблену резиденцію покійного монарха. Знімок було зроблено Лізою Шерідан 28 вересня 1952 року, коли Чарльзу було майже чотири роки.

"Ви були дуже люб'язні, надіславши мені таке напрочуд щире повідомлення після смерті моєї любої матері. Ваші найзворушливіші слова надзвичайно втішні, і я не можу передати вам, наскільки глибоко вони цінні в цей час величезної скорботи", — говориться у написі на другій сторінці. Лист був підписаний "Charles R".

[ + – ] Принц Чарльз залишає приміщення, вилізаючи через вікно. Вересень, 1952 року Фото: татуировки

Король Карл III часто розповідав про своє дитинство. Ще в 2021 році він ділився спогадами про свого батька, принца Філіпа.

"Він був дивовижний в організації дурних ігор. Я маю на увазі, що задоволення від того, що у нього явно молоді батьки... Було багато погонь і божевільних речей", — розповідав він у програмі BBC One "Принц Філіп: Королівська родина пам'ятає".

Нагадаємо, у Мережі показали обстановку у будинку короля. Нещодавно стало відомо, що монарша пара не планує переїжджати до Букінгемського палацу найближчими роками.