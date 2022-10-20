В Сети появилась открытка с четырехлетним королем Карлом III

Его Величество поблагодарил британца открыткой за поддержку после смерти королевы Елизаветы II.

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Новый король Великобритании Карла III продолжает принимать соболезнования в связи со смертью его матери 8 сентября и до сих пор отвечает на них. Так, пользователь Twitter под ником RoyalsOther показал открытку от короля, в которой тот благодарит подданных за теплые слова в адрес Ее Величества.

На первой странице открытки изображен новый королевский шифр, а внутри – фотография маленького Чарльза со своей матерью, тогда еще принцессой Елизаветой, смотрящими из окна на Балморал, любимую резиденцию покойного монарха. Снимок был сделан Лизой Шеридан 28 сентября 1952 года, когда Чарльзу было почти четыре года.

"Вы были так любезны, прислав мне такое удивительно искреннее сообщение после смерти моей любимой матери. Ваши самые трогательные слова чрезвычайно утешительны, и я не могу передать вам, как глубоко они ценятся в это время огромной скорби", – гласит надпись на второй странице. Письмо было подписано "Charles R".

[ + – ] Принц Чарльз покидает помещение, вілезая через окно. Сентябрь, 1952 года Фото: Getty

Король Карл III часто рассказывал о своем детстве. Еще в 2021 году он делился воспоминаниями о своем отце, принце Филиппе.

"Он был изумителен в организации глупых игр. Я имею в виду, что удовольствие от того, что у него явно молодые родители… Было много погонь и безумных вещей", – рассказывал он в программе BBC One "Принц Филипп: Королевская семья помнит".

Напомним, в Сети показали обстановку в доме короля. Недавно стало известно, что монаршая чета не планирует переезжать в Букингемский дворец в ближайшие годы.