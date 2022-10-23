Названы причины смерти Робби Колтрейна, известного по роли Хагрида в "Гарри Поттере"

Актер ушел из жизни в больнице недалеко от своего дома в Шотландии.

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Стала известна причина смерти 72-летнего британского актера Робби Колтрейна, известного ролью Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Об этом пишет TMZ.

Отмечается, что актер ушел из жизни из-за полиорганной недостаточности. За несколько дней до смерти у Колтрейна диагностировали сепсис и инфекции нижних дыхательных путей. В частности 72-летний актер страдал диабетом и имел проблемы с сердцем.

Также в свидетельстве о смерти Колтрейна, подлинное имя которого Роберт Макмиллан, указано, что раньше у него диагностировали ожирение.

Ранее о причинах смерти Робби Колтрейна не сообщалось, однако было известно, что свои последние дни он провел в инвалидной коляске из-за тяжелой болезни суставов.

[ + – ] Робби Колтрейн в фильме "Гарри Поттер"

Робби Колтрейн умер 14 октября 2022 на 73-м году жизни. В тот момент британский актер находился в больнице недалеко от своего дома в Шотландии.

Лучше всего умерший актер запомнился зрителю по своей роли Хагрида в серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. В поттериане "Хагрид" снимался в течение десяти лет. Однако первый большой прорыв Колтрейна случился в телесериале Cracker.

Напомним, скончался британский актер Робби Колтрейн в возрасте 72 лет.

Также Фокус писал о последних словах Робби Колтрейна.