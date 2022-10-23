Названі причини смерті Роббі Колтрейна, відомого за роллю Геґріда у "Гаррі Поттері"

Актор пішов із життя у лікарні неподалік свого будинку у Шотландії.

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Стала відома причина смерті 72-річного британського актора Роббі Колтрейна, відомого роллю Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера. Про це пише TMZ.

Зазначається, що актор пішов з життя через поліорганну недостатність. А за кілька днів до смерті у Колтрейна діагностували сепсис та інфекції нижніх дихальних шляхів. Зокрема 72-річний актор страждав від діабету та мав проблеми із серцем.

Також у свідоцтві про смерть Колтрейна, справжнє ім'я якого Роберт Макміллан, вказано, що раніше в нього діагностували ожиріння.

Раніше про причини смерті Роббі Колтрейна не повідомлялося, проте було відомо, що свої останні дні він провів в інвалідному візочку через важку хворобу суглобів.

[ + – ] Роббі Колтрейн у фільмі "Гаррі Поттер"

Роббі Колтрейн помер 14 жовтня 2022 на 73-му році життя. На той момент британський актор перебував у лікарні неподалік від свого будинку в Шотландії.

Найкраще померлий актор запам'ятався глядачу зі своєї ролі Геґріда у серії фільмів про маленького чарівника Гаррі Поттера. У поттеріані "Геґрід" знімався упродовж десяти років. Проте великий прорив Колтрейна стався в телесеріалі Cracker.

Нагадаємо, у віці 72 років помер британський актор Роббі Колтрейн.

Також Фокус писав про останні слова Роббі Колтрейна.