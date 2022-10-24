Брэд Питт отправился на "Формулу-1" после обвинений в домашнем насилии

В Остине, штат Техас, сейчас проходит Гран-при США, так что понаблюдать за адреналиновым зрелищем приехало немало звезд.

Related video

Брэд Питт появился на публике после того, как его бывшая жена Анджелина Джоли обвинила его в том, что он душил и бил ее и их детей на борту самолета. Питт отрицает все обвинения и не собирается прятаться, пока идут баталии в суде. Так что он отправился на главное спортивное событие этого месяца: Гран-при США "Формулы 1". Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода в свет Питт выбрал джинсовый костюм и дополнил образ модными солнцезащитными очками и золотыми цепочками, изменив своему новому любимому дизайнеру Хаансу Николасу Мотту, который наряжал его в юбку и мятые льняные костюмы.

[ + – ] Брэд Питт на "Формуле-1"

Брэд Питт позировал в гараже команды Mercedes, где он проводил время с гонщиом Льюсом Гамильтоном и генеральным директором Apple Куком.

Но он отказался говорить с ведущим Sky Sports Мартином Брандлом, который пытался взять у него интервью перед началом гонки, чем расстроил своих поклонников.

Фанаты "Формулы-1" уже осудили Питта за его пренебрежительное отношение, так как интервью Брандла со звездами перед гонкой – это традиция.

[ + – ] Брэд Питт на "Формуле-1" Фото: Getty Images

Также на посмотреть на гонки приехали Эд Ширан, Шакил О'Нил, Серена Уильямс и многие другие. Всего полюбоваться на Гран-при прибыли рекордные 440 000 болельщиков.

[ + – ] Серена Уильямс на "Формуле-1" Фото: Скриншот [ + – ] Серена Уильямс на "Формуле-1" Фото: Скриншот

Серена Уильямс после завершения карьеры даже попробовала себя в качестве диджея.

Напомним, Анджелина Джоли подала ответный иск на бывшего мужа, актера Брэда Питта, после того, как он обратился в суд из-за продажи ее части винодельни Шато-Мираваль. Актриса утверждает, что их браку "пришел конец" во время полета 14 сентября 2016 года.

Тогда, заявляет Джоли, Брэд Питт напился, напал на нее и их детей: бил, душил и обливал их спиртным. Питт все отрицает