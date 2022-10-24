Бред Пітт вирушив на "Формулу-1" після звинувачень у домашньому насильстві

В Остіні, штат Техас, зараз проходить Гран-прі США, тож поспостерігати за адреналіновим видовищем приїхало чимало зірок.

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Бред Пітт з'явився на публіці після того, як його колишня дружина Анджеліна Джолі звинуватила його в тому, що він душив і бив її та їхніх дітей на борту літака. Пітт заперечує всі звинувачення і не збирається ховатися, доки йдуть баталії в суді. Тож він вирушив на головну спортивну подію цього місяця: Гран-прі США "Формули 1". Про це пише Daily Mail.

Для виходу у світ Пітт вибрав джинсовий костюм і доповнив образ модними сонцезахисними окулярами та золотими ланцюжками, зрадивши своєму новому улюбленому дизайнеру Хаансу Ніколасу Мотту, який вбирав його у спідницю та м'яті лляні костюми.

[ + – ] Бред Пітт на "Формулі-1"

Бред Пітт позував у гаражі команди Mercedes, де він проводив час із перегонником Льюсом Гамільтоном та генеральним директором Apple Куком.

Але він відмовився говорити з провідним Sky Sports Мартіном Брандлом, який намагався взяти у нього інтерв'ю перед початком гонки, чим засмутив своїх шанувальників.

Фанати "Формули-1" вже засудили Пітта за його зневажливе ставлення, оскільки інтерв'ю Брандла із зірками перед перегонами — це традиція.

[ + – ] Бред Пітт на "Формулі-1" Фото: Getty Images

Також подивитися на перегони приїхали Ед Ширан, Шакіл О'Ніл, Серена Вільямс та багато інших. Загалом помилуватися на Гран-прі прибули рекордні 440 тисяч уболівальників.

[ + – ] Серена Вільямс на "Формулі-1" Фото: Скриншот [ + – ] Серена Вільямс на "Формулі-1" Фото: Скриншот

Серена Вільямс після завершення кар'єри навіть спробувала себе як діджей.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі подала позов у відповідь на колишнього чоловіка, актора Бреда Пітта, після того, як він звернувся до суду через продаж її частини виноробні Шато-Міраваль. Актриса стверджує, що їхньому шлюбу "настав кінець" під час польоту 14 вересня 2016 року.

Тоді, заявляє Джолі, Бред Пітт напився, напав на неї та їхніх дітей : бив, душив та обливав їх спиртним. Пітт все заперечує.