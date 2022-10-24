Муж бывшей японской принцессы Мако с третьего раза сдал экзамен на адвоката

Первый раз экзамен Комуро сдавал в ноябре прошлого года, второй – в феврале 2022-го. Обе попытки закончились неудачно.

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30-летний Кей Комуро – муж-простолюдин японской принцессы Мако, которая добровольно отказалась от своего титула ради брака с ним, сдал июльский экзамен на адвоката штата Нью-Йорк, и его имя только сейчас появилось на веб-сайте Совета по правовым экзаменам штата Нью-Йорк, сообщает Daily Mail.

Комуро – выпускник юридического факультета Фордхэмского университета. Он работает в юридической фирме и живет в Нью-Йорке вместе с супругой.

Впервые экзамен на адвоката штата молодой человек сдал в июле прошлого года, за три месяца до своей свадьбы с Мако, но в ноябре выяснилось, что он провалил его. Вторая попытка была в феврале 2022-го, но когда результаты появились в Сети, его имени снова не было в списках сдавших.

Обычно люди сдают экзамен после нескольких попыток. Из 9609 кандидатов на последний экзамен проходимость составила 66% при 6350 человек, включая Комуро. Кстати, Джон Ф. Кеннеди-младший – единственный сын президента Джона Ф. Кеннеди, дважды провалил экзамен на адвоката штата Нью-Йорк, и только в третий раз ему улыбнулась удача.

[ + – ] Кей Комуро идет с экзамена в апреле этого года. Осенью его имя появилось в списках сдавших Фото: Getty

Раньше Кей работал в банке и во французском ресторане в Японии, а затем переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться на юридическом факультете. С принцессой он познакомился в 2013 году, когда они оба учились в Международном христианском университете за пределами Токио. Пара была "неофициально помолвлена" в 2017-м и планировала связать себя узами брака в ноябре 2018 года.

Первоначально эта новость была воспринята в Японии с восторгом, но затем разразился скандал, когда выяснилось, что мать Кайо не выплатила ссуду в размере 4 миллионов иен (35 тыс. долларов США), которую брала на его обучение. В обществе поползли слухи, что Комуро решил жениться на принцессе только из-за денег или славы. В свою очередь мужчина опубликовал 24-страничное объяснение, заявив, что его мать считала это подарком, а не ссудой. В конце концов, он сказал, что вернет деньги, хотя неизвестно, были ли они возвращены.

Несмотря на скандал, Мако не бросила мужчину и заявила о намерении выйти за него замуж. В прошлом году пара поженилась, и принцесса отказалась от своего статуса. Все японские принцессы отказываются от своего королевского статуса после замужества, поскольку в императорской семье существует только мужская преемственность.

[ + – ] Принцесса Мако и Кей Комуро Фото: Getty Images

Мако больше не может жить в Императорском дворце, и если у нее и Комуро будут сыновья, они не имеют права претендовать на престол. Она никогда не сможет вернуться в династию, даже если ее брак закончится разводом.

Другие принцессы вышли замуж за простолюдинов и покинули дворец, но именно реакция на Комуро и Мако была особенно активной, поскольку многие не верили, что мужчина сможет содержать жену.

Принцесса Мако и Кей Комуро сочетались браком на скромной гражданской церемонии и почти сразу же отбыли в Нью-Йорк, где работает Кей. Но японцы были недовольны выбором принцессы. Они критиковали ее избранника за все: начиная от происхождения и заканчивая прической, которую он носил в юности.

31-летняя Мако является племянницей императора Нарухито, который также женился на простолюдинке Масако, выпускнице Гарварда. Бывший император Акихито, отец Нарухито, был первым членом императорской семьи, взявшим в жены девушку из народа.

Императорская семья не имеет политической власти, но служит символом нации, посещая торжественные мероприятия и зоны бедствия.

Напомним, отец принцессы Мако раскритиковал журналистов за нападки на его дочь.