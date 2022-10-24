Чоловік колишньої японської принцеси Мако з третього разу склав іспит на адвоката

Першого разу іспит Комуро складав у листопаді минулого року, другий – у лютому 2022 року. Обидві спроби закінчилися невдало.

Related video

30-річний Кей Комуро — чоловік-простолюдин японської принцеси Мако, яка добровільно відмовилася від свого титулу заради шлюбу з ним, склав липневий іспит на адвоката штату Нью-Йорк, і його ім'я тільки зараз з'явилося на вебсайті Ради з правових іспитів штату Нью -Йорк, повідомляє Daily Mail.

Комуро — випускник юридичного факультету Фордхемського університету. Він працює в юридичній фірмі і живе у Нью-Йорку разом із дружиною.

Вперше іспит на адвоката штату молодик склав у липні минулого року, за три місяці до свого весілля з Мако, але в листопаді з'ясувалося, що він провалив його. Друга спроба була в лютому 2022 року, але коли результати з'явилися в мережі, його імені знову не було у списках тих, хто здав.

Зазвичай люди складають іспит після кількох спроб. З 9609 кандидатів на останній іспит прохідність склала 66% за 6350 осіб, включно з Комуро. До речі, Джон Ф. Кеннеді-молодший – єдиний син президента Джона Ф. Кеннеді, двічі провалив іспит на адвоката штату Нью-Йорк, і лише втретє йому посміхнувся успіх.

[ + – ] Кей Комуро йде з іспиту у квітні цього року. Восени його ім'я з'явилося у списках тих, хто здав Фото: татуировки

Раніше Кей працював у банку та у французькому ресторані в Японії, а потім переїхав до Нью-Йорка, щоб навчатися на юридичному факультеті. З принцесою він познайомився у 2013 році, коли вони обоє навчалися у Міжнародному християнському університеті за межами Токіо. Пара була "неофіційно заручена" у 2017 році і планувала пов'язати себе шлюбом у листопаді 2018 року.

Спочатку цю новину сприйняли в Японії із захопленням, але потім вибухнув скандал, коли з'ясувалося, що мати Кайо не виплатила позику у розмірі 4 мільйонів єн (35 тис. доларів США), яку брала на його навчання. У суспільстві поповзли чутки, що Комуро вирішив одружитися з принцесою лише через гроші чи славу. Водночас чоловік опублікував 24-сторінкове пояснення, заявивши, що його мати вважала це подарунком, а не позикою. Зрештою, він сказав, що поверне гроші, хоча невідомо, чи їх повернули.

Незважаючи на скандал, Мако не покинула чоловіка та заявила про намір вийти за нього заміж. Минулого року пара одружилася, і принцеса відмовилася від свого статусу. Усі японські принцеси відмовляються від свого королівського статусу після заміжжя, оскільки в імператорській сім'ї існує лише чоловіча наступність.

[ + – ] Принцеса Мако та Кей Комуро Фото: Getty Images

Мако більше не може жити в Імператорському палаці, і якщо у неї та Комуро будуть сини, вони не мають права претендувати на престол. Вона ніколи не зможе повернутися до династії, навіть якщо її шлюб закінчиться розлученням.

Інші принцеси вийшли заміж за простолюдинів і залишили палац, але саме реакція на Комуро та Мако була особливо активною, оскільки багато хто не вірив, що чоловік зможе утримувати дружину.

Принцеса Мако та Кей Комуро одружилися на скромній цивільній церемонії і майже відразу ж відправилися до Нью-Йорка, де працює Кей. Але японці були незадоволені вибором принцеси. Вони критикували її обранця за все: починаючи від походження та закінчуючи зачіскою, яку він носив у юності.

31-річна Мако є племінницею імператора Нарухіто, який також одружився з простолюдинкою Масако, випускницею Гарварда. Колишній імператор Акіхіто, батько Нарухіто, був першим членом імператорської сім'ї, який узяв за дружину дівчину з народу.

Імператорська сім'я не має політичної влади, але є символом нації, відвідуючи урочисті заходи та зони лиха.

Нагадаємо, батько принцеси Мако розкритикував журналістів за напади на дочку.