Анджелина Джоли неожиданно появилась в колледже, где учится ее дочь (фото, видео)

Актриса навестила Захару, которая поступила в колледж Спелман в августе.

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47-летняя оскароносная американская актриса Анджелина Джоли, приемная дочь которой Захара поступила в колледж в Атланте, навестила ее, произведя фурор среди учащихся и их родителей. Знаменитость с удовольствием общалась с людьми и не отказывалась сфотографироваться. Несколько фото появились в Сети.

Энджи была в черном ансамбле, состоявшем из черного верха и такого же цвета брюк, а длинное пальто она обвязала за рукава вокруг талии. Образ довершали ботильоны на каблуке и солнцезащитные очки.

Очевидцы успели поделиться своими впечатлениями от встречи с актрисой.

"Я действительно встретил Анджелину Джоли. Настоящую плохую стерву. И она БЕЗУПРЕЧНА в реальности. Мой день удался, спасибо Спелхаусу", "Мне нравится, что Анджелина Джоли так поддерживает свою дочь в Spelman. Эти пространства настолько священны для нас, что отдавать приоритет опыту ее дочери, погружаясь в нее самой, – это нечто особенное", – пишут пользователи.

О том, что Захара поступила в один из старейших и престижнейших колледжей Спелман, сама Джоли рассказала в августе. Она поделилась фото, где девушка позирует со своими новыми подругами.

"Захара со своими сестрами Спелман! Поздравляю всех новых студентов, начинающих в этом году. Совершенно особое место и честь иметь члена семьи в качестве новой девушки Спелмана", – гласила подпись.

Захара не единственная из шести детей Анджелины и ее бывшего мужа Брэда Питта, которые учатся в колледже. Их 21-летний приемный сын Мэддокс – студент университета Йонсей в Сеуле.

Напомним, Анджелина Джоли подала в суд на Брэда Питта, обвинив его в том, что он душил их детей. Также в Сети появилось очень личное письмо актрисы бывшему мужу, которое касалось вопроса продажи ее части винодельни во Франции.