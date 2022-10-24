Анджеліна Джолі несподівано з'явилася у коледжі, де навчається її дочка (фото, відео)

Актриса відвідала Захару, яка вступила до коледжу Спелман у серпні.

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47-річна оскароносна американська актриса Анджеліна Джолі, названа дочка якої Захара вступила до коледжу в Атланті, відвідала її, викликавши фурор серед учнів та їхніх батьків. Знаменитість із задоволенням спілкувалася з людьми і не відмовлялася сфотографуватись. Декілька фото з'явилися в мережі.

Енджі була в чорному ансамблі, що складався з чорного верху і такого ж кольору штанів, а довге пальто обв'язала за рукави навколо талії. Образ довершували ботильйони на підборах та сонцезахисні окуляри.

Очевидці встигли поділитись своїми враженнями від зустрічі з актрисою.

"Я дійсно зустрів Анджеліну Джолі. Справжню погану стерву. І вона БЕЗДОГАННА в реальності. Мій день вдався, дякую Спелхаусу", "Мені подобається, що Анджеліна Джолі так підтримує свою дочку в Spelman. Ці простори настільки священні для нас, що віддавати пріоритет досвіду її дочки, занурюючись у неї самої, — це щось особливе", — пишуть користувачі.

Про те, що Захара вступила до одного з найстаріших та найпрестижніших коледжів Спелман, сама Джолі розповіла у серпні. Вона поділилася фото, де дівчина позує зі своїми новими подругами.

"Захара зі своїми сестрами Спелман! Вітаю всіх нових студентів, які починають цього року. Абсолютно особливе місце і честь мати члена сім'ї як нову дівчину Спелмана", — сказано у підписі.

Захара не єдина з шести дітей Анджеліни та її колишнього чоловіка Бреда Пітта, які навчаються у коледжі. Їхній 21-річний названий син Меддокс – студент університету Йонсей у Сеулі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі подала до суду на Бреда Пітта, звинувативши його в тому, що він душив їхніх дітей. Також у Мережі з'явився дуже особистий лист актриси колишньому чоловікові, який стосувався питання продажу її частини виноробні у Франції.