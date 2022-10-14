У мережу потрапив дуже особистий лист Анджеліни Джолі Бреду Пітту

Виноробня Шато Міраваль була дуже дорогою для Анджеліни, тому рішення продати свою частку далося їй дуже непросто.

Related video

Лист, написаний у січні 2021 року Анджеліною Джолі її колишньому чоловікові, де вона пояснювала мотиви рішення продати свою частину виноробні Chateau Miraval, з'явився у відкритому доступі. Користувач TikTok під ніком @magshrts1 опублікував слайди, що демонструють зміст електронного листа, а справжність послання виданню Entertainment Tonight підтвердили у суді.

За словами акторки, вона відправила листа, "щоб не піддаватися емоціям", пояснюючи причини свого рішення продати свою частку у виноробні.

"Це місце, куди ми привезли додому близнюків, і де ми одружилися через меморіальну дошку на згадку про мою матір. Місце, яке обіцяло те, що може бути, і де, як я думала, я зістарюсь. Навіть зараз неможливо написати це без сліз. Я дорожитиму своїми спогадами про те, що було десять років тому".

Вона додала, що виноробня "також є місцем, яке знаменує собою початок кінця нашої родини та бізнесу, зосередженого навколо алкоголю". Акторка зізналася, що вірила: виноробня і маєток допоможуть зміцнити їхні стосунки, проте тепер розуміє, що Пітт справді хотів розлучитися і, швидше за все, буде радий отримати цей лист”.

Джолі наголосила, що в попередні чотири роки вона була свідком "багатьох неуважних вчинків" і почувалась виключеною з ділової частини виноробні, оскільки гроші витрачалися так, як вона не схвалила б, й ухвалювалися рішення, які з нею не були погоджені. Її образили дії, які заперечують зацікавленість у розподілі бізнесу або докорінній зміні його так, щоб він у майбутньому був корисним їхнім дітям.

[ + – ] Маєток Шато Міраваль Фото: Getty Images

Зокрема, Анджеліна критично поставилася до реклами виноробні, заявивши, що вона "була вражена нещодавніми зображеннями, випущеними для просування алкоголю":

"Я вважаю це безвідповідальним і не тим, що я хотіла б, щоб діти побачили. Це нагадало мені про болісні часи".

Акторка написала Бреду, що більше не може "прилюдно або приватно брати участь у бізнесі, заснованому на алкоголі, коли алкогольна поведінка так сильно нашкодила нашій родині". Ще одна причина — це те, що "бізнес виходить за межі всього, в чому могла б брати участь, морально і на благо нашої родини".

Для вирішення проблеми вона озвучила два шляхи. Перший — "прямий продаж", який він підтримає, щоб "відійти від цього важкого і болісного розділу в нашому житті".

"Альтернативою є повна купівля моєї частки у власності та бізнесі вами, сім'єю Перрін або вашими партнерами. У будь-якому випадку я вважаю, що нам потрібно рухатися вперед, щоб зцілитись і зосередитися на тому, де наша сім'я збирається разом і де ми маємо позитивні асоціації. І зробити це швидко", — йдеться у листі.

Джолі послалася на інцидент 2016 року на приватному літаку, про який раніше вона заявила в судових документах. Тоді, за її інформацією, Пітт "кинувся на власну дитину", "душив одного з дітей та вдарив іншого по обличчю", "вилив на неї пиво".

"Я не можу передати словами, як мене засмучує те, що я досягла цього моменту. Твоя мрія про твої стосунки з бізнесом та алкоголем належить тобі, і ти чітко висловив її. Я бажаю тобі всього найкращого в бізнесі й щиро сподіваюся, що діти інакше поставляться до Міраваля, коли підростуть, і відвідають тебе там. Але Міраваль для мене помер у вересні 2016 року, і все, що я бачила в наступні роки, із сумом підтверджує це", — підсумувала зірка.

У лютому Пітт подав до суду на Джолі після того, як вона продала свою частку у виноробні російському олігарху Юрію Шефлеру та його дочірній компанії Stoli Group, Tenute del Mondo. У судових документах він наголосив, що хоча Енджі й заклала 40% від 28,4 мільйонів доларів, які вони вклали у виноробню, вона не вела жодної роботи над проєктом. Бред стверджував, що продаж також порушив "порозуміння" у їхньому договорі про розлучення у 2019 році, оскільки вони погодилися не продавати свою частку без схвалення іншої сторони. Зрештою суд ухвалив рішення на користь акторки.

У вересні колишня компанія Джолі Nouvel подала на Пітта до суду на 250 мільйонів доларів, заявивши, що він "розробив поки що успішний план" із контролю за виноробнею.

Нагадаємо, Джолі знову подала до суду на Пітта, висунувши проти нього низку серйозних звинувачень.