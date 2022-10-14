В Сеть попало очень личное письмо Анджелины Джоли Брэду Питту

Винодельня Шато Мираваль была очень дорога для Анджелины, поэтому решение продать свою долю далось ей очень непросто.

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Письмо, написаное в январе 2021 года Анджелиной Джоли ее бывшему мужу, где она объясняла мотивы решения продать свою часть винодельни Chateau Miraval, появилось в открытом доступе. Пользователь TikTok под ником @magshrts1 опубликовал слайды, демонстрирующие содержание электронного письма, а подлинность послания изданию Entertainment Tonight подтвердили в суде.

По словам актрисы, она отправила письмо, "чтобы не поддаваться эмоциям", объясняя причины своего решения продать свою долю в винодельне.

"Это место, куда мы привезли домой близнецов, и где мы поженились из-за мемориальной доски в память о моей матери. Место, которое обещало то, что может быть, и где, как я думала, я состарюсь. Даже сейчас невозможно написать это без слез. Я буду дорожить своими воспоминаниями о том, что было десять лет назад".

Она добавила, что винодельня "также является местом, которое знаменует собой начало конца нашей семьи и бизнеса, сосредоточенного вокруг алкоголя". Актриса призналась, что верила: винодельня и поместье помогут укрепить их отношения, однако теперь понимает, что Питт действительно хотел расстаться и, скорее всего, будет рад получить это письмо".

Джоли подчеркнула, что в предыдущие четыре года она была свидетельницей "множества невнимательных поступков" и чувствовала себя исключенной из деловой части винодельни, поскольку деньги тратились так, как она не одобрила бы, и принимались решения, которые с ней не были согласованы. Ее обидели действия, которые исключают заинтересованность в разделении бизнеса или коренном изменении его так, чтобы он в будущем был полезен их детям.

[ + – ] Поместье Шато Мираваль Фото: Getty Images

В частности, Анджелина критически отнеслась к рекламе винодельни, заявив, что она "была потрясена недавними изображениями, выпущенными для продвижения алкоголя":

"Я считаю это безответственным и не тем, что я бы хотела, чтобы дети увидели. Это напомнило мне о болезненных временах".

Актриса написала Брэду, что больше не может "публично или в частном порядке участвовать в бизнесе, основанном на алкоголе, когда алкогольное поведение так сильно навредило нашей семье". Еще одна причина – это то, что "бизнес выходит за рамки всего, в чем могла бы участвовать, морально и на благо нашей семьи".

Для решения проблемы она озвучила два пути. Первый – "прямая продажа", которую она поддержит, чтобы "отойти от этой тяжелой и болезненной главы в нашей жизни".

"Альтернативой является полная покупка моей доли в собственности и бизнесе вами, семьей Перрин или вашими партнерами. В любом случае я считаю, что нам нужно двигаться вперед, чтобы исцелиться и сосредоточиться на том, где наша семья собирается вместе и где у нас есть положительные ассоциации. И сделать это быстро", – говорится в письме.

Джоли сослалась на инцидент 2016 года на частном самолете, в котором ранее она заявила в судебных документах. Тогда, по ее информации, Питт "бросился на собственного ребенка", "душил одного из детей и ударил другого по лицу", "вылил на нее пиво".

"Я не могу передать словами, как меня огорчает то, что я достигла этого момента. Твоя мечта о твоих отношениях с бизнесом и алкоголем принадлежит тебе, и ты ясно выразил ее. Я желаю тебе всего наилучшего в бизнесе и искренне надеюсь, что дети по-другому отнесутся к Миравалю, когда подрастут, и навестят тебя там. Но Мираваль для меня умер в сентябре 2016 года, и все, что я видела в последующие годы, с грустью подтверждает это", – подытожила звезда.

В феврале Питт подал в суд на Джоли после того, как она продала свою долю в винодельне российскому олигарху Юрию Шефлеру и его дочерней компании Stoli Group, Tenute del Mondo. В судебных документах он подчеркнул, что хотя Энджи и заложила 40% от 28,4 миллиона долларов, которые они вложили в винодельню, она не вела никакой работы над проектом. Брэд утверждал, что продажа также нарушила "взаимопонимание" в их договоре о разводе в 2019 году, поскольку они согласились не продавать свою долю без одобрения другой стороны. В итоге суд вынес решение в пользу актрисы.

В сентябре бывшая компания Джоли Nouvel подала на Питта в суд на 250 миллионов долларов, заявив, что он "разработал пока успешный план" по контролю над винодельней.

Напомним, Джоли снова подала в суд на Питта, выдвинув против него ряд серьезных обвинений.