Дженнифер Лопес продемонстрировала образ для осени в пастельных тонах (фото)

Знаменитость отправилась на шоппинг с мужем и 14-летней дочерью.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный образ для осени 2022 в пастельных тонах. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены и соцсетей отправилась на шопинг со своим мужем, оскароносным актером Беном Аффлеком и 14-летней дочерью Эммой. Для семейного выхода в свет в Лос-Анджелесе Джей Ло выбрала комфортный и стильный аутфит в светлых оттенках – кремовый брючный костюм, на который точно стоит обратить внимание осенью 2022.

Певица была одета в светлую кофточку Fendi и штаны на низкой посадке. Волосы Дженнифер Лопес были собраны в низкий хвост, а дополнили повседневный лук очки, горчичная сумка и кроссовки.

Тем временем 50-летний Бен Аффлек выбрал для семейного шопинга теплую рубашку, под которую надел белую футболку, светлую куртку и черные брюки.

[ + – ] Джей Ло и Бен Аффлек на семейной прогулке

Звездные супруги посетили популярный магазин Boot Star в Западном Голливуде, работники которого специально закрыли бутик, чтобы пара насладилась шоппингом без лишнего внимания фанатов. Джей Ло с мужем и дочерью-подростком мерили шляпы и разнообразную обувь, весело проводя время вместе.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек посетили показ Ральфа Лорена.

Также Фокус писал о появлении Джей Ло и Бена Аффлека на похоронах их известного друга.