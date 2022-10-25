Дженніфер Лопес продемонструвала образ для осені в пастельних тонах (фото)

Знаменитість відправилася на шопінг з чоловіком та 14-річною донькою.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний образ для осені 2022 у пастельних тонах. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени та соцмереж відправилася на шопінг зі своїм чоловіком, оскароносним актором Беном Аффлеком та 14-річною донькою Еммою. Для сімейного виходу у світ у Лос-Анджелесі Джей Ло обрала комфортний та стильний аутфіт у світлих відтінках — кремовий штанний костюм, на який точно варто звернути увагу восени 2022.

Співачка була одягнута у світлу кофтинку Fendi та штани на низькій посадці. Волосся Дженніфер Лопес було зібране у низькій хвіст, а доповнили повсякденний лук окуляри, гірчична сумка та кросівки.

Тим часом 50-річний Бен Аффлек обрав для сімейного шопінгу теплу сорочку, під яку надягнув білу футболку, світлу куртку та чорні штани.

[ + – ] Джей Ло та Бен Аффлек на сімейній прогулянці

Зіркове подружжя відвідало популярний магазин Boot Star у Західному Голлівуді, працівники якого спеціального закрили бутик, аби пара насолодилася шопінгом без зайвої уваги фанатів. Джей Ло з чоловіком та донькою-підлітком міряли капелюхи та різноманітне взуття, весело проводячи разом час.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відвідали показ Ральфа Лорена.

Також Фокус писав про появу Джей Ло та Бена Аффлека на похороні їхнього відомого друга.