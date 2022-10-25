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Стиль жизни

Никакой работы в РФ. В Сети появился обновленный райдер Максима Галкина

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Фото: maxgalkinru | Максим Галкин

Муж Аллы Пугачевой теперь требует обеспечить себе усиленную охрану и отказывается работать в России, где его объявили "иноагентом".

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Шоумен Максим Галкин изменил свой райдер, внеся в него некоторые поправки. Муж Аллы Пугачевой поставил в нем на первый план свою безопасность. Он сообщил, что не будет работать в России ни на каких условиях, а также требует обеспечить ему усиленную охрану. Об этом пишет Mash.

Теперь пригласить знаменитого шоумена стоит несколько дешевле, чем раньше – 100 тысяч евро, ранее вечер в его компании стоит 120 тысяч евро.

Впрочем, ничего заоблачного в райдере мужа Аллы Пугачевой нет. Из него становится ясно, что путешествует он бизнес-классом, если в поезде – то в СВ. Из продуктов он предпочитает здоровую некалорийную пищу, вроде отварного языка, свежего хлеба и разнообразных фруктов. Из напитков Галкин любит воду без газа и 18-летний шотландский виски Macallan, который стоит около 10 тысяч гривен за бутылку.

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В интервью несколько лет назад Максим Галкин отмечал, что его райдер служит гарантией того, что на концерте он "будет себя хорошо чувствовать".

"Если я останавливаюсь в лучшей гостинице города, ем вкусную пищу и работаю на удобной концертной площадке – у меня хорошее настроение и концерт получается отличным. Если я живу неизвестно где и голодный выхожу на сцену, ничего хорошего из этого не выйдет, и зрители, и я уйдут с этого концерта недовольными", — объяснял Максим, почему его райдер настолько подробный и в нем упомянуты малейшие детали.

"В общем вагоне с посторонними людьми я не поеду. Так же, как в аэропорту я не пойду через общий зал, мне нужен VIP-зал. Просто потому, что общение с большим количеством людей — это лишняя трата энергии, которую я должен тем же людям отдать на концерте. Выкрутасов у меня нет", — отмечал артист.

Максим Галкин на недавнем концерте в Кишиневе

Также в райдере отмечается, что сейчас артист, который уехал из Москвы в Израиль вскоре после начала войны в Украине и уже дал в Тель-Авиве несколько концертов, согласен работать только на проверенных заказчиков.

Прежде, чем согласится выступать, он сам и его концертный директор должны ознакомиться с досье на заказчика, чтобы принять решение, соглашаться на концерт, или нет. Сам Максим Галкин накануне опубликовал расписание своего тура по США и Канаде. Судя по всему, март 2023 года у артиста расписан буквально по часам.

Напомним, вслед за Максимом Галкиным Россию покинула и его знаменитая супруга. Примадонна с детьми уехала в конце сентября.

Также из России уехал внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков. По слухам, он пешком пересек границу с Эстонией в начале октября.