Жодної роботи в РФ. У мережі з'явився оновлений райдер Максима Галкіна

Чоловік Алли Пугачової тепер вимагає забезпечити посилену охорону та відмовляється працювати в Росії, де його оголосили "іноагентом".

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Шоумен Максим Галкін змінив свій райдер, внісши до нього деякі поправки. Чоловік Алли Пугачової поставив у ньому на першому плані свою безпеку. Він повідомив, що не працюватиме в Росії на жодних умовах, а також вимагає забезпечити йому посилену охорону. Про це пише Mash.

Тепер запросити знаменитого шоумена коштує дещо дешевше, ніж раніше, — 100 тисяч євро, раніше вечір у його компанії коштував 120 тисяч євро.

Утім, нічого надхмарного в райдері чоловіка Алли Пугачової немає. З нього стає зрозуміло, що подорожує він бізнес-класом, якщо потягом — то в СВ. Із продуктів він віддає перевагу здоровій некалорійній їжі, на кшталт відвареної язика, свіжого хліба та різноманітних фруктів. Із напоїв Галкін любить воду без газу та 18-річний шотландський віскі Macallan, який коштує близько 10 тисяч гривень за пляшку.

В інтерв'ю кілька років тому Максим Галкін зазначав, що його райдер служить гарантією того, що на концерті він "буде добре почуватися".

"Якщо я зупиняюся в найкращому готелі міста, їм смачну їжу та працюю на зручному концертному майданчику — у мене гарний настрій, і концерт виходить чудовим. Якщо я живу невідомо де й голодний виходжу на сцену, нічого хорошого з цього не вийде, і глядачі, і я підемо із цього концерту незадоволеними", — пояснював Максим, чому його райдер настільки докладний і в ньому згадані найменші деталі.

"У загальному вагоні зі сторонніми людьми я не поїду. Так само, як в аеропорту я не піду через загальну залу, мені потрібен VIP-зал. Просто тому, що спілкування з великою кількістю людей — це зайва витрата енергії, яку я маю тим же людям віддати на концерті. Викрутасів у мене немає", — зазначав артист.

[ + – ] Максим Галкін на нещодавньому концерті в Кишиневі

Також у райдері наголошується, що зараз артист, який виїхав із Москви в Ізраїль невдовзі після початку війни в Україні та вже дав у Тель-Авіві кілька концертів, згоден працювати лише на перевірених замовників.

Перш ніж погодитися виступати, він сам і його концертний директор мають ознайомитися з досьє на замовника, щоб ухвалити рішення, погоджуватися на концерт чи ні. Сам Максим Галкін напередодні опублікував розклад свого туру США та Канадою. Зважаючи на все, березень 2023 року в артиста розписаний буквально погодинно.

Нагадаємо, слідом за Максимом Галкіним Росію залишила і його знаменита дружина. Примадонна з дітьми виїхала наприкінці вересня.

Також із Росії виїхав онук Алли Пугачової, син Христини Орбакайте Микита Пресняков. За чутками, він пішки перетнув кордон із Естонією на початку жовтня.