Король Карл III продает 14 скаковых лошадей Елизаветы II

Раньше называлась другая цифра скакунов, выставленных на продажу.

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Король Великобритании Карл III продает четырнадцать лошадей своей матери, королевы Елизаветы II. Об этом пишет BBC.

Новоиспеченный монарх выставил на аукцион любимых скакунов усопшей королевы. Об этом объявил аукционный дом Tattersalls в Ньюмаркете. Среди лотов лошади, неоднократно приносившие матери короля победы в соревнованиях. В частности, лошадь Лав Аффейрз победила в прыжках всего за несколько дней до смерти монарха.

Также продается лошадь Джаст Файн. Она победила в соревнованиях в начале октября 2022.

"У королевы были свои племенные кобылы, она разводила скакунов и продавала их, нельзя же держать у себя всех. Каждый год владельцы продают своих питомцев", — рассказывает королевский эксперт, отмечая, что нет ничего страшного в том, что старший сын королевы выставил на продажу ее любимцев.

[ + – ] Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Отметим, что королева Елизавета ІІ с детства проявляла особую любовь к животным, в частности собакам корги и лошадям. Она разводила скакунов в конюшнях в Сандрингеме. Конный завод монарх унаследовала от своего отца, короля Георга VI.

Лошади были для покойной Елизаветы II способом отвлечься от других обязанностей, а поддержка королевы придала серьезный импульс развитию конного спорта в Британии.

[ + – ] Королева Елизавета с сыном и невесткой Фото: Instagram

Напомним, ранее сообщалось о продаже двенадцати скаковых лошадей королевы Елизаветы II.

Также Фокус писал о необычном хобби Карла ІІІ, с помощью которого монарх накануне заработал 260 тысяч гривен.