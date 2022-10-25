Король Карл ІІІ продає 14 скакових коней Єлизавети ІІ

Раніше називалася інша цифра скакунів, виставлених на продаж.

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Король Великобританії Карл ІІІ продає чотирнадцять коней своєї матері, королеви Єлизавети ІІ. Про це пише ВВС.

Новоспечений монарх виставив на аукціон улюблених скакунів покійної королеви. Про це оголосив аукціонний дім Tattersalls у Ньюмаркеті. Серед лотів коні, котрі неодноразово приносили матері короля перемоги у змаганнях. Зокрема Лав Аффейрз переміг у стрибках всього за кілька днів до смерті монархині.

Також продається кінь Джаст Файн. Він переміг у змаганнях на початку жовтня 2022.

"У королеви були свої племінні кобили, вона розводила скакунів і продавала їх, не можна ж тримати у себе всіх. Щороку власники продають своїх вихованців", — зазначає королівський експерт, наголошуючи на тому, що немає нічого страшного в тому, що старший син королеви виставив на продаж її улюбленців.

[ + – ] Королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

Зазначимо, що королева Єлизавета ІІ з дитинства виявляла особливу любов до тварин, зокрема собак коргі та конів. Вона розводила скакунів у стайнях у Сандрінгамі. Кінний завод монархиня успадкувала від свого батька, короля Георга VІ.

Коні були для покійної Єлизавети ІІ способом відволіктися від інших обов'язків, а підтримка королеви надала серйозного імпульсу розвитку кінного спорту у Британії.

[ + – ] Королева Єлизавета із сином та невісткою Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше повідомлялося про продаж дванадцяти скакових коней королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про незвичайне хобі Карла ІІІ, за допомогою якого монарх напередодні заробив 260 тисяч гривень.