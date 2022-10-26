Кендалл Дженнер показала, как выглядеть стильно в объемном пуховике

Папарацци заметили модель на баскетбольном матче в Лос-Анджелесе.

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Кендалл Дженнер пришла на матч поддержать своего бойфренда, игрока Phoenix Suns Девина Букера. И, похоже, принесла 25-летнему парню удачу, поскольку его команда выиграла с окончательным счетом 112:95.

Об этом пишет DailyMail.

Супермодель выбрала в качестве верхней одежды яркий оранжевый пуховик Acne Studios с высоким воротником, застежкой-молнией и двумя кулисками, которые свисали с облегающего края. Звезда реалити-шоу дополнила образ кожаными расклешенными брюками, черной сумкой через плечо и черными остроносыми сапогами. В качестве аксессуаров выбрала изящные золотые серьги-кольца и золотые кольца на пальцы

Дженнер собрала волосы в гладкий пучок с пробором по середине, а макияж был легким с использованием розовых румян и туши для ресниц.

Также на мероприятии присутствовала 72-летняя Кейтлин Дженнер, которая пришла поддержать кавалера своей дочери. Она выглядела непринужденно, в черном свитере и синих джинсах.

Ранее Кендалл Дженнер продемонстрировала идеальный осенний образ в оливкой пальто.

Напомним, 25-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальную куртку для осени 2022.