Кендалл Дженнер показала, як мати стильний вигляд в об'ємному пуховику

Папараці помітили модель на баскетбольному матчі в Лос-Анджелесі.

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Кендалл Дженнер прийшла на матч підтримати свого бойфренда, гравця Phoenix Suns Девіна Букера. І, схоже, принесла 25-річному хлопцеві успіх, оскільки його команда виграла з остаточним рахунком 112:95.

Про це пише DailyMail.

Супермодель обрала як верхній одяг яскравий помаранчевий пуховик Acne Studios із високим коміром, застібкою-блискавкою та двома кулісками, які звисали з обтислого краю. Зірка реаліті-шоу доповнила образ шкіряними розкльошеними штанами, чорною сумкою через плече та чорними гостроносими чоботями. Як аксесуари вибрала витончені золоті сережки-кільця та золоті кільця на пальці

Дженнер зібрала волосся в гладкий пучок з проділом посередині, а макіяж був легким із використанням рожевих рум'ян та туші для вій.

Також на заході була 72-річна Кейтлін Дженнер, яка прийшла підтримати кавалера своєї дочки. Вона мала невимушений вигляд у чорному светрі та синіх джинсах.

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