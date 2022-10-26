Итальянский тенор Андреа Бочелли приютил раненого пса, пережившего оккупацию в Купянске

Пес по кличке Джек оглох от взрывов и получил осколочное ранение, но теперь он здоров и приехал к новым хозяевам в Италию.

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Известный итальянский тенор Андреа Бочелли забрал к себе пса из украинского Купянска, пострадавшего от оккупантов. Историю спасения пса по кличке Джек рассказал депутат Олесь Маляревич.

Джека нашли на второй день после освобождения Купянска в Харьковской области. Животное почти оглохло от взрывов, получило осколочное ранение, но все равно было ласково к людям.

[ + – ] Джек почти оглох и был ранен во время оккупации Фото: Соцсети

Маляревич рассказал о собаке своим друзьям, попросил привезти корма и для Джека и для остальных животных, переживших оккупацию. Его друг из США предложил найти для Джека новый дом. И эта попытка увенчалась успехом.

Джека решил приютить известный итальянский тенор Андреа Бочелли. Так что пса отправили в Киев, где ему сделали операцию, удалив осколок из спины и пять дней держали в клинике, залечивая мелкие раны и ушибы.

До Италии пес Джек добрался благодаря волонтерам. Маляревич пообещал позже показать видео путешествия собаки к новым хозяевам.

Теперь Джек из Купянска стал членом большой семьи Бочелли, который любит животных и часто постит снимки со своими любимцами: лошадями и собаками.

[ + – ] Пес Джек из Купянска теперь живет в семье всемирно известного тенора

"Теперь хороший мальчик наконец-то сможет насладиться тишиной и покоем! Чудеса случаются даже в темные времена", — написал украинский дипломат Олег Вишняков, который также рассказал историю спасения Джека.

Напомним, ранее вся Украина переживала за судьбу кошки Шафы, которая почти два месяца просидела без еды и воды на седьмом этаже разрушенного дома в Бородянке под Киевом. Животное спасли. Для этого даже пришлось вызывать специальную машину.