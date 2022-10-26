Італійський тенор Андреа Бочеллі дав притулок пораненому собаці, який пережив окупацію у Куп'янську

Собака на прізвисько Джек оглух від вибухів і отримав осколкове поранення, але тепер він здоровий і приїхав до нових господарів до Італії.

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Відомий італійський тенор Андреа Бочеллі забрав до себе собаку з українського Куп'янська, який постраждав від окупантів. Історію порятунку пса на прізвисько Джек розповів депутат Олесь Маляревич.

Джека знайшли на другий день після звільнення Куп'янська на Харківщині. Тварина майже оглухла від вибухів, зазнала осколкового поранення, але все одно була ласкава до людей.

[ + – ] Джек майже оглух і був поранений під час окупації Фото: Соцсети

Маляревич розповів про собаку своїм друзям, попросив привезти корми і для Джека, і для інших тварин, які пережили окупацію. Його друг із США запропонував знайти для Джека новий будинок. І ця спроба увінчалася успіхом.

Джекові вирішив дати притулок відомий італійський тенор Андреа Бочеллі. Тому собаку відправили до Києва, де йому зробили операцію, вилучивши уламок зі спини і п'ять днів тримали в клініці, заліковуючи дрібні рани та забиті місця.

До Італії пес Джек дістався за допомогою волонтерів. Маляревич пообіцяв пізніше показати відео мандрівки собаки до нових господарів.

Тепер Джек із Куп'янська став членом великої родини Бочеллі, який любить тварин і часто публікує знімки зі своїми улюбленцями: конями та собаками.

[ + – ] Пес Джек із Куп'янська тепер живе у родині всесвітньо відомого тенора

"Тепер хороший хлопчик нарешті зможе насолодитися тишею та спокоєм! Чудеса трапляються навіть у темні часи", — написав український дипломат Олег Вишняков, який також розповів історію порятунку Джека.

Нагадаємо, раніше вся Україна переживала за долю кішки Шафи, яка майже два місяці просиділа без їжі та води на сьомому поверсі зруйнованого будинку у Бородянці під Києвом. Тварину врятували. Для цього навіть довелося викликати спеціальну машину.