В юбке с блестками и с шопером. Сару Джессику Паркер заметили на съемках (фото)

В настоящее время актриса активно вовлечена в создание второго сезона сериала-сиквела "И просто так".

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В Сети появились новые кадры со съемок второго сезона сиквела культового сериала "Секс в большом городе". Об этом пишет Footwear News.

Папарацци заметили 57-летнюю американскую актрису Сару Джессику Паркер на съемочной площадке в довольно необычном аутфите. На звезде экранов было ярко-фиолетовая юбка с блестками с акцентным вырезом и черная блузка с цветным воротником. На ногах знаменитости были фиолетовые босоножки на платформе. А в руках она держала обычный светлый шопер.

Волосы исполнительницы роли Керри Брэдшоу были распущены. А к аутфиту она добавила черную защитную маску.

За образы главных героев сериала "И просто так" отвечают художники по костюмам Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго.

[ + – ] Сара Джессика Паркер

В первом сезоне сиквела "Секса в большом городе" умер возлюбленный главной героини Сары Джессики Паркер. Теперь журналистка и модница Керри Брэдшоу учится жить заново, потеряв большую любовь.

[ + – ] Сара Джессика Паркер

Ожидается, что сериал выйдет на широкие экраны в начале 2023 года. В декабре 2021 фанаты "Секса в большом городе" имели возможность просмотреть десять эпизодов.

Напомним, 57-летняя Сара Джессика Паркер продемонстрировала яркое платье для зрелых женщин.

Также Фокус писал о провокационных образах главных героинь "И просто так", появившихся в Сети.