У спідниці з блискітками та з шопером. Сару Джессіку Паркер помітили на зйомках (фото)

Наразі акторка активно залучена у створення другого сезону серіалу-сиквелу "І просто так".

Related video

У мережі з'явилися нові кадри зі зйомок другого сезону сиквелу культового серіалу "Секс у великому місті". Про це пише Footwear News.

Папараці помітили 57-річну американську акторку Сару Джессіку Паркер на знімальному майданчику у доволі незвичному аутфіту. На зірці екранів була яскраво-фіолетова спідниця з блискітками з акцентним вирізом та чорна блузка з кольоровим коміром. На ногах знаменитості були фіолетові босоніжки на платформі. А в руках вона тримала звичайний світлий шопер.

Волосся виконавиці ролі Керрі Бредшоу було розпущене. А до аутфіту вона додала чорну захисну маску.

За образи головних героїв серіалу "І просто так" відповідають художники по костюмах Моллі Роджерс та Денні Сантьяго.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер

У першому сезоні сиквелу "Сексу у великому місті" помер коханий головної героїні Сари Джессіки Паркер. То ж тепер журналістка та модниця Керрі Бредшоу вчиться жити заново, втративши велике кохання.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер

Очікується, що серіал вийде на широкі екрани на початку 2023. У грудні 2021 фанати "Сексу у великому місті" мали змогу переглянути десять епізодів.

Нагадаємо, 57-річна Сара Джессіка Паркер продемонструвала яскраву сукню для зрілих жінок.

Також Фокус писав про провокаційні образи головних героїнь "І просто так", які з'явилися у мережі.