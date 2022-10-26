Мэттью Перри оплакал Ривера Феникса и посетовал, что Киану Ривз выжил

Оказалось, что 53-летняя звезда сериала "Друзья" недолюбливает Киану Ривза.

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Мэтью Перри продолжает шокировать читателей своими мемуарами. Так, он написал, что скорбит о смерти актера Ривера Феникса, но посетовал, что Киану Ривз все еще жив. Об этом пишет Page Six.

В своих мемуарах под названием "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" Мэттью Перри вспомнил о фильме "Одна ночь из жизни Джимми Рирдона", в котором дебютировал в 1988 году.

Именно на съемках этой картины он и познакомился с Ривером Фениксом и, видимо, подружился. Надо отметить, что Ривер Феникс, старший брат актера Хоакина Феникса, восходящая звезда и многообещающий актер, скончался в 1993 году на пороге ночного клуба Viper Room от передозировки наркотиков. Ему было 23 года.

С Киану Ривзом они были очень дружны, Ривз называл Ривера "своим самым близким другом". Но Мэттью Перри оказался не в числе фанатов звезды "Матрицы" и "Джона Уика".

"Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?", — говорится в отрывке из пока не опубликованных мемуаров, который попал в руки журналистов.

[ + – ] Киану Ривз и Ривер Феникс в фильме "Мой личный штат Айдахо" Фото: Скриншот

53-летний Перри, пожаловался, что 58-летний Ривз пережил некоторых из своих коллег по фильму и упомянул также о смерти комика Криса Фарли, который умер в 1997 году, и который также был приятелем Киану.

Перри и Фарли вместе снялись в комедии режиссера Кристофера Геста "Почти герои", которая была выпущена через год после смерти Фарли.

"Я пробил дыру в стене гримерки Дженнифер Энистон, когда узнал о смерти Фарли. А Киану Ривз ходит среди нас", — говорится в мемуарах Перри.

[ + – ] Мэттью Перри много лет принимал наркотики Фото: Instagram mattyperry4

В своих мемуарах Перри описывает, как во время съемок фильма в Чикаго между ним и Ривером установилась "прочная связь", а также намекает на бесталанность Киану Ривза.

"Ривер был красивым мужчиной внутри и снаружи и слишком красивым для этого мира, как оказалось. Всегда кажется, что действительно талантливые парни проигрывают", — пишет он.

Напомним, Киану Ривз и Ривер Феникс вместе снимались в культовой картине "Мой личный штат Айдахо". Они были друзьями, о чем Киану часто говорил в интервью. Ривер умер на руках своего брата Хоакина, когда на сцене клуба Viper Room выступал Джонни Депп со своей группой.

А Мэттью Перри, после написания мемуаров, честно рассказал о своей наркозависимости, признавшись, что потратил на реабилитацию более девяти миллионов долларов и чуть не умер.