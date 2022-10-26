Меттью Перрі оплакав Рівера Фенікса та поскаржився, що Кіану Рівз вижив

З'ясувалося, що 53-річна зірка серіалу "Друзі" недолюблює Кіану Рівза.

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Метью Перрі продовжує шокувати читачів своїми спогадами. Так, він написав, що сумує за смертю актора Рівера Фенікса, але поскаржився, що Кіану Рівз усе ще живий. Про це пише Page Six.

У своїх мемуарах під назвою "Друзі, коханці та велика жахлива річ" Меттью Перрі згадав про фільм "Одна ніч із життя Джиммі Рірдона", в якому дебютував у 1988 році.

Саме на зйомках цієї картини він і познайомився з Рівером Феніксом і, мабуть, потоваришував. Варто зазначити, що Рівер Фенікс, старший брат актора Хоакіна Фенікса, висхідна зірка та перспективний актор, помер у 1993 році на порозі нічного клубу Viper Room від передозування наркотиків. Йому було 23 роки.

З Кіану Рівзом вони були дуже дружні, Рівз називав Рівера "своїм найближчим другом". Але Меттью Перрі виявився не фанатом зірки "Матриці" та "Джона Віка".

"Чому такі оригінальні мислителі, як Рівер Фенікс і Гіт Леджер, вмирають, а Кіану Рівз усе ще ходить серед нас?" — йдеться в уривку з поки що не опублікованих мемуарів, який потрапив до рук журналістів.

[ + – ] Кіану Рівз і Рівер Фенікс у фільмі "Мій особистий штат Айдахо" Фото: Скриншот

53-річний Перрі поскаржився, що 58-річний Рівз пережив деяких зі своїх колег по фільму і згадав також про смерть коміка Кріса Фарлі, який помер у 1997 році, і який також був приятелем Кіану.

Перрі та Фарлі разом знялися в комедії режисера Крістофера Геста "Майже герої", яка була випущена через рік після смерті Фарлі.

"Я пробив дірку в стіні гримерки Дженніфер Еністон, коли дізнався про смерть Фарлі. А Кіану Рівз ходить серед нас", — йдеться у мемуарах Перрі.

[ + – ] Меттью Перрі багато років вживав наркотики Фото: Instagram mattyperry4

У своїх мемуарах Перрі описує, як під час зйомок фільму в Чикаго між ним і Рівером встановився "міцний зв'язок", а також натякає на безталанність Кіану Рівза.

"Рівер був красивим чоловіком усередині та зовні й надто красивим для цього світу, як з'ясувалося. Завжди здається, що справді талановиті хлопці програють", — пише він.

Нагадаємо, Кіану Рівз і Рівер Фенікс разом знімалися у культовій картині "Мій особистий штат Айдахо". Вони були друзями, про що Кіану часто говорив в інтерв'ю. Рівер помер на руках свого брата Хоакіна, коли на сцені клубу Viper Room виступав Джонні Депп зі своїм гуртом.

А Меттью Перрі, після написання мемуарів, чесно розповів про свою наркозалежність, зізнавшись, що витратив на реабілітацію понад дев'ять мільйонів доларів і мало не помер.