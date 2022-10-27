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Стиль жизни

Джулия Фокс создала платье из простого полотенца (видео)

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Фото: juliafox | Джулия Фокс

Звезда подиумов предлагает отказаться от модных бутиков, использовав дома обычное полотенце и ножницы.

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32-летний итало-американский режиссер и модель Джулия Фокс создала платье прямо из полотенца. Видео изготовления "дизайнерского наряда" бывшая девушка Канье Уэста поделилась в своем TikTok и Instagram.

Для начала молодая мама сделала вырез для шеи в верхней части бело-синего полотенца. Затем модель сделала чуть больший вырез в нижней части "платья" для бедер. После этого Джулия Фокс пришила нижние концы полотенца к его оборотной стороне.

Такой креативный вид платья можно надевать как передом, так и задом, оставив откровенный вырез на животе. Волосы звезда соцсетей оставила распущенными и добавила к аутфиту трендовые кожаные перчатки и черные ботфорты.

Джулия Фокс

"Конец мировой моды", — прокомментировала свое изделие знаменитость итальянского происхождения.

32-летняя Джулия Фокс часто эпатирует публику своими провокационными нарядами. Модель выходит в свет иногда в одном нижнем белье или поджигает одежду прямо на себе ради эффектных снимков.

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Джулия и Канье Уэст встречались в начале 2022 всего несколько недель, однако именно этот звездный роман сделал женщину широко популярной.

Напомним, Джулию Фокс спасла дорогая сумка, которую в свое время подарил ей Канье Уэст.

Также Фокус писал о психических заболеваниях Джулии Фокс, о которых модель сама откровенно рассказала.