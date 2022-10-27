Джулія Фокс створила сукню з простого рушника (відео)

Зірка подіумів пропонує відмовитися від модних бутиків, використавши вдома звичайний рушник та ножиці.

Related video

32-річна італо-американська режисерка та модель Джулія Фокс створила сукню просто з рушника. Відео виготовлення "дизайнерського виробу" колишня дівчина Каньє Веста поділилася у своєму TikTok та Instagram.

Для початку молода мама зробила виріз для шиї у верхній частині біло-синього рушника. Потім модель зробила трохи більший виріз в нижній частині "сукні" для стегон. Після цього Джулія Фокс пришила нижні кінці рушника до його зворотної сторони.

Такий креативний вид сукні можна одягати як передом, так і задом, залишивши відвертий виріз на животі. Волосся зірка соцмереж залишила розпущеним та додала до аутфіту трендові шкіряні рукавички та чорні ботфорти.

[ + – ] Джулія Фокс

"Кінець світової моди", — прокоментувала свій виріб знаменитість італійського походження.

32-річна Джулія Фокс часто епатує публіку своїми провокативними образами. Модель виходить у світ часом в одній лише спідній білизні або підпалює одяг прямо на собі задля ефектних знімків.

Джулія та Каньє Вест зустрічалися на початку 2022 всього кілька тижнів, проте саме цей зірковий роман зробив жінку широко популярною.

Нагадаємо, Джулію Фокс врятувала дорога сумка, яку свого часу подарував їй Каньє Вест.

Також Фокус писав про психічні захворювання Джулії Фокс, про які модель сама відверто розповіла.