Звезда фильмов Marvel Том Хиддлстон впервые стал отцом

Матерью ребенка стала актриса Зави Эштон.

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Популярный 41-летний британский актер Том Хиддлстон, известный по роли Локи в фильмах Marvel, и его невеста Зави Эштон впервые стали родителями. Об этом сообщает источник издания US Weekly.

Отмечается, что имя и пол малыша знаменитости пока держат в секрете.

"Тому и Зави очень нравится быть родителями. Они испытывают трудности, как и все новоиспеченные папа и мама, и мало спят, но все равно очень рады", — рассказал источник издания US Weekly.

Напомним, актеры познакомились во время совместной работы над пьесой "Измена" в 2019 году и, по слухам, начали встречаться сразу после окончания проекта. В 2022 году в начале лета стало известно о помолвке пары.

О беременности жены звезды "Мстителей" стало известно в июне. Тогда 38-летняя Зави с заметно округлившимся животом появилась вместе с Томом на премьере фильма "Список мистера Малкольма".