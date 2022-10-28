Зірка фільмів Marvel Том Гіддлстон вперше став батьком

Матір'ю дитини стала акторка Заві Ештон.

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Популярний 41-річний британський актор Том Гіддлстон, відомий за роллю Локі у фільмах Marvel, і його наречена Заві Ештон вперше стали батьками. Про це повідомляє джерело видання US Weekly.

Зазначається, що ім'я та стать малюка знаменитості поки тримають у секреті.

"Тому і Заві дуже подобається бути батьками. Вони мають труднощі, як і всі новоспечені тато і мама, і мало сплять, але все одно дуже раді", — розповіло джерело видання US Weekly.

Нагадаємо, актори познайомилися під час спільної роботи над п'єсою "Зрада" у 2019 році і, за чутками, почали зустрічатися одразу після закінчення проєкту. У 2022 році на початку літа стало відомо про заручини пари.

Про вагітність дружини зірки "Месників" стало відомо у червні. Тоді 38-річна Заві з животом, що помітно округлився, з'явилася разом з Томом на прем'єрі фільму "Список містера Малкольма".