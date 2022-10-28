Джулия Фокс в бикини и сапогах прогулялась по осеннему Нью-Йорку

Бывшая девушка Канье Уэста превратилась в самостоятельную модную фигуру.

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32-летняя итало-американская актриса и модель Джулия Фокс продолжает экспериментировать с модными образами и не перестает эпатировать публику смелыми решениями. Последнее появление бывшей девушки Канье Уэста на публике – яркое тому подтверждение.

Джулия прогулялась по улицам Нью-Йорка в очень экстравагантном образе. Фокс надела коричневый джинсовый комплект из двух предметов из весенней коллекции Marrknull 2023 года. Топ с запахом представлял собой переделанную джинсовую куртку, с воротником, прикрепленным только к одному плечу. У топа были длинные рукава и карман с правой стороныю Тонкие завязки она обернула вокруг талии.

[ + – ] Джулия Фокс оделась немного не по погоде Фото: Getty Фото: Getty

Образ дополняли трусики-бикини из той же ткани, закрытые сзади тканью наподобие половины юбки.

Ансамбль завершали белая сумка через плечо и белые высокие сапоги на 10-сантиметровом каблуке от Gia Borghini за 1419 долларов с эффектом напуска и острым носком.

Этот наряд – лишь один из недавних нашумевших образов Фокс. Совсем недавно она появилась на публике в бело-голубом полотенце с цветочным принтом, превратив его в платье.

Ранее она выгуливала на красных дорожках наряды от Dior, Alexander Wang и Jean Paul Gaultier. Фокс стала восходящей звездой в мире моды, посетив показы Diesel и Versace и дебютировав на подиуме на показе мод LaQuan Smith осенью 2022 года. Совсем недавно знаменнитость снялась в рекламной кампании Knwls Fall Winter 2022.

Напомним, модель рассказала о том, как на нее напал агрессор с мачете, однако ее от ранения и смерти спасла дорогая сумка.