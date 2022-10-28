Джулия Фокс в бикини и сапогах прогулялась по осеннему Нью-Йорку
Бывшая девушка Канье Уэста превратилась в самостоятельную модную фигуру.
32-летняя итало-американская актриса и модель Джулия Фокс продолжает экспериментировать с модными образами и не перестает эпатировать публику смелыми решениями. Последнее появление бывшей девушки Канье Уэста на публике – яркое тому подтверждение.
Джулия прогулялась по улицам Нью-Йорка в очень экстравагантном образе. Фокс надела коричневый джинсовый комплект из двух предметов из весенней коллекции Marrknull 2023 года. Топ с запахом представлял собой переделанную джинсовую куртку, с воротником, прикрепленным только к одному плечу. У топа были длинные рукава и карман с правой стороныю Тонкие завязки она обернула вокруг талии.
Образ дополняли трусики-бикини из той же ткани, закрытые сзади тканью наподобие половины юбки.
Ансамбль завершали белая сумка через плечо и белые высокие сапоги на 10-сантиметровом каблуке от Gia Borghini за 1419 долларов с эффектом напуска и острым носком.
Этот наряд – лишь один из недавних нашумевших образов Фокс. Совсем недавно она появилась на публике в бело-голубом полотенце с цветочным принтом, превратив его в платье.
Ранее она выгуливала на красных дорожках наряды от Dior, Alexander Wang и Jean Paul Gaultier. Фокс стала восходящей звездой в мире моды, посетив показы Diesel и Versace и дебютировав на подиуме на показе мод LaQuan Smith осенью 2022 года. Совсем недавно знаменнитость снялась в рекламной кампании Knwls Fall Winter 2022.
Напомним, модель рассказала о том, как на нее напал агрессор с мачете, однако ее от ранения и смерти спасла дорогая сумка.