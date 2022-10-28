Джулія Фокс у бікіні та чоботях прогулялася осіннім Нью-Йорком

Колишня дівчина Каньє Веста перетворилася на самостійну модну фігуру.

Related video

32-річна італо-американська акторка та модель Джулія Фокс продовжує експериментувати з модними образами і не перестає епатувати публіку сміливими рішеннями. Остання поява колишньої дівчини Каньє Веста на публіці — яскраве тому підтвердження.

Джулія прогулялася вулицями Нью-Йорка в дуже екстравагантному образі. Фокс одягла коричневий джинсовий комплект із двох предметів із весняної колекції Marrknull 2023 року. Топ із запахом був переробленою джинсовою курткою, з коміром, прикріпленим тільки до одного плеча. Топ мав довгі рукави і кишеню з правого боку Тонкі зав'язки вона обернула навколо талії.

[ + – ] Джулія Фокс одягнулася трохи не за погодою Фото: татуировки Фото: татуировки

Образ доповнювали трусики-бікіні з тієї ж тканини, закриті ззаду тканиною на зразок половини спідниці.

Ансамбль завершували біла сумка через плече та білі високі чоботи на 10-сантиметровому підборі від Gia Borghini за 1419 доларів з ефектом напуску та гострим носком.

Це вбрання — лише один із недавніх гучних образів Фокс. Зовсім недавно вона з'явилася на публіці в біло-блакитному рушнику з квітковим принтом, перетворивши його на сукню.

Раніше вона вигулювала на червоних доріжках вбрання від Dior, Alexander Wang та Jean Paul Gaultier. Фокс стала висхідною зіркою у світі моди, відвідавши покази Diesel та Versace та дебютувавши на подіумі на показі мод LaQuan Smith восени 2022 року. Нещодавно знаменитість знялася в рекламній кампанії Knwls Fall Winter 2022.

Нагадаємо, модель розповіла про те, як на неї напав агресор із мачете, проте її від поранення та смерті врятувала дорога сумка.