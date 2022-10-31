Анджелина Джоли продемонстрировала идеальное пальто на осень и зиму 2022/23 (фото)

Знаменитость отправилась на прогулку со своей родной дочерью.

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47-летняя американская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала идеальное пальто на осень-зиму 2022/23. Об этом пишет Daily Mail.

Легендарная звезда экранов прогулялась по улицам Лос-Анджелеса со своей родной 14-летней дочерью Вивьен. Для выхода на публику Джоли выбрала брючный серый комфортный костюм, поверх которого многодетная мама надела черное длинное пальто.

На ногах голливудской знаменитости были черные сандалии на платформе. В качестве аксессуаров к своему октябрьскому луку Джоли выбрала массивные солнцезащитные очки и экологичные шоперы для покупок.

Тем временем, дочь-подросток Анджелины Джоли продемонстрировала серое худи, светлые свободные джинсы и кроссовки. Также на Вивьен была защитная маска.

[ + – ] Анджелина Джоли с дочерью в Лос-Анджелесе

Советуем обратить внимание на такой фасон и цвет пальто на осень-зиму 2022/23. Ведь черный цвет — вечная классика, подходящая практически ко всему. А длина – новый тренд, который еще не скоро сойдет со страниц модных глянцев.

[ + – ] Анджелина Джоли с дочерью в Лос-Анджелесе

Кроме 14-летней Вивьен, Анджелина Джоли воспитывает еще 5 детей, трое из которых усыновлены. За права опеки над ними они с Брэдом Питтом до сих пор сражаются в судах. Впрочем, как и за совместные бизнесы.

Напомним, Анджелина Джоли неожиданно посетила колледж другой своей дочери.

Также Фокус писал о новой интересной роли легендарной Анджелины Джоли.