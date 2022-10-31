Анджеліна Джолі продемонструвала ідеальне пальто на осінь та зиму 2022/23 (фото)

Знаменитість відправилася на прогулянку зі своєю рідною донькою.

Related video

47-річна американська акторка Анджеліна Джолі продемонструвала ідеальне пальто на осінь-зиму 2022/23. Про це пише Daily Mail.

Легендарна зірка екранів прогулялася вулицями Лос-Анджелеса зі своєю рідною 14-річною донькою Вів'єн. Для виходу на публіку Джолі обрала штанний сірий комфортний костюм, поверх якого багатодітна мама надягла чорне довге пальто. На ногах голлівудської знаменитості були темні сандалі на платформі. Як аксесуари до свого жовтневого луку Джолі обрала масивні сонцезахисні окуляри та екологічні шопери для покупок.

Тим часом донька-підліток Анджеліни Джолі продемонструвала сіре худі, світлі вільні джинси та кросівки. Також на Вів'єн була захисна маска.

[ + – ] Анджеліна Джолі з донькою у Лос-Анджелесі

Радимо звернути увагу на такий фасон та колір пальта на осінь-зиму 2022/23. Адже чорний колір — вічна класика, яка пасуватиме практично до всього. А довжина — новий тренд, який ще не скоро зійде зі сторінок модних глянців.

[ + – ] Анджеліна Джолі з донькою у Лос-Анджелесі

Окрім 14-річної Вів'єн, Анджеліна Джолі виховує ще 5 дітей, троє з яких — усиновлені. За права опіки над ними вони з Бредом Піттом досі борються у судах. Як і за спільні бізнеси.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі несподівано відвідала коледж іншої своєї доньки.

Також Фокус писав про нову цікаву роль легендарної Анджеліни Джолі.