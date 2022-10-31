Кайли Дженнер на Хэллоуин выбрала образ Эльвиры, повелительницы тьмы

Младшая из клана Дженнер-Кардашьян каждый год выбирает на Хэллоуин впечатляющие костюмы

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Кайли Дженнер продемонстрировала очередной шикарный образ на Хэллоуин. Она выбрала, пожалуй, самый узнаваемый костюм – наряд Эльвиры, повелительницы тбмы из одноименного фильма. Об этом пишет Daily Mail.

Кайли продемонстрировала сразу два костюма из классической комедии 1988 года: бюстгальтер с кисточками и черное платье с очень глубоким декольте.

Фото: Instagram kyliejenner Фото: Instagram kyliejenner Фото: Instagram kyliejenner Фото: Instagram kyliejenner

Она повторила яркий драматический макияж актрисы Кассандры Петерсен и надела ее парик с пышным начесом.

Ранее в Instagram Кайли показала еще один образ для Дня всех святых, также основанный на классическом фильме ужасов.

Она предстала в образе Невесты Франкенштейна из картины 1935 года.

[ + – ] Кайли в образе Невесты Франкенштейна

А в прошлом году актриса и гот-модель Кассандра Петерсон, чей образ Эльвиры до сих пор остается самым популярным костюмом на Хэллоуин, совершила каминг-аут. Кассандра призналась в своих мемуарах, что уже много лет живет с женщиной.

[ + – ] Кассандра Петерсон - Эльвира, повелительница тьмы Фото: Getty Images

Напомним, пока все селебрити кочуют по хэллоуинским вечеринкам, а поклонники с нетерпением ждут, какой костюм выберет негласная "королева Хэллоуина" Хайди Клум, которая пока только намекает на наряд. Илон Маск решил отпраздновать самый мрачный праздник в году в самой подходящей обстановке.

Он арендовал знаменитый замок Бран в Румынии, который также называют Замком Дракулы. По слухам – вечеринка будет роскошной. Приглашения получили даже Сергей Брин и Анджелина Джоли.