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Стиль жизни

Кайли Дженнер на Хэллоуин выбрала образ Эльвиры, повелительницы тьмы

кайли дженнер, кассандра петерсон, эльвира повелительница тьмы, хэллоуин
Фото: Instagram kyliejenner | Кайли Дженнер в образе Эльвиры, повелительницы тьмы

Младшая из клана Дженнер-Кардашьян каждый год выбирает на Хэллоуин впечатляющие костюмы

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Кайли Дженнер продемонстрировала очередной шикарный образ на Хэллоуин. Она выбрала, пожалуй, самый узнаваемый костюм – наряд Эльвиры, повелительницы тбмы из одноименного фильма. Об этом пишет Daily Mail.

Кайли продемонстрировала сразу два костюма из классической комедии 1988 года: бюстгальтер с кисточками и черное платье с очень глубоким декольте.

кайли дженнер, кассандра петерсен, эльвира повелительница тьмы, хэллоуин Fullscreen
Фото: Instagram kyliejenner
кайли дженнер, кассандра петерсен, эльвира повелительница тьмы, хэллоуин Fullscreen
Фото: Instagram kyliejenner
кайли дженнер, кассандра петерсен, эльвира повелительница тьмы, хэллоуин Fullscreen
Фото: Instagram kyliejenner
кайли дженнер, кассандра петерсен, эльвира повелительница тьмы, хэллоуин Fullscreen
Фото: Instagram kyliejenner
кайли дженнер, кассандра петерсен, эльвира повелительница тьмы, хэллоуин
кайли дженнер, кассандра петерсен, эльвира повелительница тьмы, хэллоуин
кайли дженнер, кассандра петерсен, эльвира повелительница тьмы, хэллоуин
кайли дженнер, кассандра петерсен, эльвира повелительница тьмы, хэллоуин

Она повторила яркий драматический макияж актрисы Кассандры Петерсен и надела ее парик с пышным начесом.

Ранее в Instagram Кайли показала еще один образ для Дня всех святых, также основанный на классическом фильме ужасов.

Она предстала в образе Невесты Франкенштейна из картины 1935 года.

Кайли в образе Невесты Франкенштейна

А в прошлом году актриса и гот-модель Кассандра Петерсон, чей образ Эльвиры до сих пор остается самым популярным костюмом на Хэллоуин, совершила каминг-аут. Кассандра призналась в своих мемуарах, что уже много лет живет с женщиной.

кайли дженнер, кассандра петерсен, эльвира повелительница тьмы, хэллоуин Fullscreen
Кассандра Петерсон - Эльвира, повелительница тьмы
Фото: Getty Images

Напомним, пока все селебрити кочуют по хэллоуинским вечеринкам, а поклонники с нетерпением ждут, какой костюм выберет негласная "королева Хэллоуина" Хайди Клум, которая пока только намекает на наряд. Илон Маск решил отпраздновать самый мрачный праздник в году в самой подходящей обстановке.

Он арендовал знаменитый замок Бран в Румынии, который также называют Замком Дракулы. По слухам – вечеринка будет роскошной. Приглашения получили даже Сергей Брин и Анджелина Джоли.