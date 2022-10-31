Кайлі Дженнер на Геловін вибрала образ Ельвіри, володарки темряви

Молодша з клану Дженнер-Кардаш'ян щороку вибирає на Геловін дивовижні костюми.

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Кайлі Дженнер продемонструвала черговий шикарний образ на Геловін. Вона обрала, мабуть, найвідоміший костюм — вбрання Ельвіри, володарки темряви з однойменного фільму. Про це пише Daily Mail.

Кайлі продемонструвала відразу два костюми з класичної комедії 1988 року: бюстгальтер з пензликами та чорна сукня з дуже глибоким декольте.

Фото: Instagram kyliejenner Фото: Instagram kyliejenner Фото: Instagram kyliejenner Фото: Instagram kyliejenner

Вона повторила яскравий драматичний макіяж акторки Кассандри Петерсен і вдягла її перуку з пишним начосом.

Раніше в Instagram Кайлі показала ще один образ для Дня всіх святих, який також заснований на класичному фільмі жахів.

Вона постала в образі нареченої Франкенштейна з картини 1935 року.

[ + – ] Кайлі в образі нареченої Франкенштейна

А торік акторка та гот-модель Кассандра Петерсон, чий образ Ельвіри досі залишається найпопулярнішим костюмом на Геловін, зробила камінг-аут. Кассандра зізналася у своїх мемуарах, що вже багато років живе із жінкою.

[ + – ] Кассандра Петерсон — Ельвіра, володарка темряви Фото: Getty Images

Нагадаємо, поки всі селебріті кочують геловінськими вечірками, а шанувальники з нетерпінням чекають, який костюм вибере негласна "королева Геловіну" Гайді Клум, яка поки тільки натякає на вбрання. Ілон Маск вирішив відсвяткувати найпохмуріше свято року в найкращій обстановці.

Він орендував знаменитий замок Бран у Румунії, який також називають Замком Дракули. З чуток — вечірка буде розкішною. Запрошення отримали навіть Сергій Брін та Анджеліна Джолі.