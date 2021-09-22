Актриса, яка зіграла Ельвіру, володарку тьми, зробила камінг-аут

70-річна Касссандра Петерсон розповіла, що 19 років перебуває у стосунках зі своєю помічницею Терезою Вієрсон

Актриса Кассандра Петерсон, яка прославилася завдяки ролі Ельвіри, володарки темряви, — головного секс-символу початку 1990-х, розповіла у своїх мемуарах, що багато років живе з жінкою. Раптовий камінг-аут 70-річної актриси здивував її шанувальників. Про це пише People.

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Кассандра Петерсон зізналася на сторінках книги, що раніше ніколи не зустрічалася з жінками. Після прем'єри комедійного фільму жахів "Ельвіра — володарка темряви" в 1988 році на неї обрушилася всесвітня слава. Натовпи шанувальників оточували її будинок. Але актриса була одружена з музикантом Марком Пірсоном і виховувала дочку Седі.

Пара прожила в шлюбі понад 20 років і розлучилася у 2003 році. Тереза Вієрсон була помічницею Кассандри протягом довгих років. Жінки дружили і часто проводили час разом. Вони познайомилися в тренажерному зал,і і саме Тереза втішала подругу після розлучення.

[ + – ] Кассандра Петерсон у ролі Ельвіри, володарки темряви Фото: Скриншот

"Я ніколи не цікавилася жінками, ми просто були подругами. Я була вражена тим, що дружила з Терезою стільки років, але ніколи не помічала "любовної хімії" між нами", — розповіла Кассандра.

Вони почали жити разом ще 19 років тому, але зберігали свої стосунки в таємниці, щоб не відлякати шанувальників актриси й Ельвіри, яка вже стала її альтер-его.

Зараз Кассандра вирішила розповісти про свою кохану в книзі мемуарів. І зазначила, що вперше в своєму житті живе з людиною, яка змушує її почувати себе в безпеці і по-справжньому коханою.

Кассандра Петерсон — актриса, гот-модель і шоугьорл. Вона навіть потрапляла в Книгу рекордів Гінесса як наймолодша шоугьорл в історії Лас-Вегаса. Знімалася у Фредеріко Фелліні та в фільмах про Джеймса Бонда.

[ + – ] Кассандра Петерсон у ролі Ельвіри, володарки темряви Фото: Скриншот

У 1979 році вона вступила в лос-анджелеську трупу імпровізацій The Groundlings, де згодом і народився її образ Ельвіри. У 1988 році вийшов перший фільм про Ельвіру, в 2001 році — сиквел. Образ Ельвіри досі є одним із найпопулярніших костюмів на Геловін. Також вона часто надихала дизайнерів на створення готичних і відвертих колекцій.