Актриса, сыгравшая Эльвиру, повелительницу тьмы, совершила каминг-аут

70-летняя Касссандра Петерсон рассказала, что 19 лет состоит в отношениях со своей помощницей Терезой Виерсон

Актриса Кассандра Петерсон, которая прославилась благодаря роли Эльвиры, повелительницы тьмы, — главного секс-символа начала 1990-х, рассказала в своих мемуарах, что много лет живет с женщиной. Внезапный каминг-аут 70-летней актрисы изумил ее поклонников. Об этом пишет People.

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Кассандра Петерсон призналась на страницах книги, что ранее никогда не встречалась с женщинами. После премьеры комедийного фильма ужасов "Эльвира – повелительница тьмы" в 1988 году, на нее обрушилась всемирная слава. Толпы поклонников осаждали ее дом. Но актриса была замужем за музыкантом Марком Пирсоном и воспитывала дочь Сэди.

Пара прожила в браке более 20 лет и развелась в 2003 году. Тереза Виерсон была помощницей Кассандры в течении долгих лет. Женщины дружили и часто проводили время вместе. Они познакомились в тренажерном зале и именно Тереза утешала подругу после развода.

[ + – ] Кассандра Петерсон в роли Эльвиры, повелительницы тьмы Фото: Скриншот

" Я никогда не интересовалась женщинами, мы просто были подругами. Я была потрясена тем, что дружила с Терезой столько лет, но никогда не замечала "любовной химии" между нами", — рассказала Кассандра.

Они начали жить вместе еще 19 лет назад, но хранили свои отношения в тайне, чтобы не отпугнуть поклонников актрисы и Эльвиры, которая уже стала ее альтер-эго.

Сейчас Кассандра решила рассказать о своей возлюбленной в книге мемуаров. И отметила, что впервые в своей жизни живет с человеком, который заставляет ее чувствовать себя в безопасности и по-настоящему любимой.

Кассандра Петерсон – актриса, гот-модель и шоу-герл. Она даже попадала в Книгу рекордов Гинесса, как самая юная шоу-герл в истории Лас-Вегаса. Снималась у Фредерико Феллини и в фильмах про Джеймса Бонда.

[ + – ] Кассандра Петерсон в роли Эльвиры, повелительницы тьмы Фото: Скриншот

В 1979 году она вступила в лос-анджелесскую труппу импровизаций The Groundlings, где впоследствии и родился ее образ Эльвиры. В 1988 году вышел первый фильм про Эльвиру, в 2001 году – сиквел. Образ Эльвиры до сих пор является одним из самых популярных костюмов на Хэллоуин. Также она часто вдохновляла дизайнеров на создание готических и откровенных коллекций.