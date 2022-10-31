С "мокрыми" волосами и обнаженным животом: новый эпатажный образ Джулии Фокс (фото)
Итало-американская модель снова продемонстрировала шикарную фигуру.
Джулия Фокс проводит время в Нью-Йорке. Уже несколько раз бывшая девушка Канье Уэста была замечена папарацци в эпатажных нарядах. Одним из таких образов стал лук от sandasimonastudio, состоящий из джинсового бюстье, макси-юбки фасона "рыбка" и куртки. Об этом пишет Daily Mail.
Дополнили ее образ солнцезащитные очки, перчатки, сумка от Balenciaga, сапоги с эффектом напуска и "мокрая" укладка.
Напомним, Джулия прогулялась по улицам Нью-Йорка в очень экстравагантном образе. Фокс надела коричневый джинсовый комплект из двух предметов из весенней коллекции Marrknull 2023.
Фокус писал, что совсем недавно она появилась на публике в бело-голубом полотенце с цветочным принтом, превратив его в платье.