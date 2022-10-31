З "мокрим" волоссям і оголеним животом: новий епатажний образ Джулії Фокс (фото)

Італо-американська модель знову продемонструвала розкішну фігуру.

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Джулія Фокс проводить час у Нью-Йорку. Вже кілька разів колишню дівчину Каньє Веста помічали папараці в епатажному вбранні. Одним з таких образів став лук від sandasimonastudio, що складається з джинсового бюстьє, максіспідниці фасону "рибка" та куртки. Про це пише Daily Mail.

Доповнили її образ сонцезахисні окуляри, рукавички, сумка від Balenciaga, чоботи з ефектом напуску та "мокра" укладка.

[ + – ] Джулія Фокс

Нагадаємо, Джулія прогулялася вулицями Нью-Йорка в дуже екстравагантному образі. Фокс одягла коричневий джинсовий комплект із двох предметів із весняної колекції Marrknull 2023.

Фокус писав, що зовсім недавно вона з'явилася на публіці в біло-блакитному рушнику з квітковим принтом, перетворивши його на сукню.