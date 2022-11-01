Тейлор Свифт установила рекорд в Billboard Hot 100

Американская певица стала первой исполнительницей, чьи песни одновременно заняли первые 10 мест чарта Billboard Hot 100.

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Об этом сообщает Billboard.

Известно, что популярной американской исполнительнице удалось обогнать канадского рэпера Дрейка, композиции которого в 2021 году занимали первые девять мест чарта из 10.

Сейчас в Billboard Hot 100 все десять строк занимают треки 32-летней Тейлор из последнего альбома Midnights. Песня "Anti-Hero" возглавила чарт.

[ + – ] Клип Тейлор Свифт на песню Anti-Hero

"10 из 10 Hot 100??? На моем 10-м альбоме??? Я в руинах", — написала 32-летняя поп-звезда в Twitter.

[ + – ] Twitter Тейлор Свифт

Новый альбом вышел 21 октября как в стандартной версии с 13 треками, так и в делюкс-версии с семью бонус-треками. Это был один из крупнейших запусков альбомов почти за семь лет.

Свифт установила ряд новых рекордов с альбомом Midnights: у него была самая большая первая неделя продаж среди всех альбомов в этом году, почти вдвое превышающая продажи предыдущего обладателя титула, Harry’s House, третьего сольного альбома Гарри Стайлса. У Midnights также были самые высокие потоки за первую неделю года: 72,5 млн, что также превзошло показатели Стайлза (53,9 млн).

Напомним, 30-летняя Джессика Маклейн, которая училась с певицей Тейлор Свифт в одной школе, записала видео в котором рассказала, за что будущую суперзвезду не любили одноклассники. ﻿

Также Фокус писал, что 32-летняя американская певица Тейлор Свифт посетила премию MTV VMAs 2022 в образе из драгоценных камней — от макияжа до обуви.