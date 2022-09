Тейлор Свифт пришла на MTV VMA в драгоценных камнях с ног до головы (фото, видео)

Даже макияж и маникюр артистки сверкали кристаллами.

32-летняя американская певица Тейлор Свифт посетила премию MTV VMAs 2022 в невероятно блестящем образе. Об этом пишет The Cut.

Артистка вышла на красную ковровую дорожку мероприятия в образе из драгоценных камней — от макияжа до обуви. Тейлор Свифт примеряла невероятно блестящее мини-платье с открытыми плечами и голой спиной.

Особого внимания заслуживает макияж американской звезды сцены — визажист Пэт Макграт повторила на ее лице популярный в Сети трюк с "невидимой" подводкой, дополнив его классическими черными стрелками и стразами.

Волосы Тейлор были собраны в затянутый аккуратный пучок, из которого выделялась челка-шторка, равномерно разделенная по обе стороны лица певицы.

[ + – ] Тейлор Свифт

Праздничный маникюр артистки также был сделан в "бриллиантовой" тематике.

[ + – ] Тейлор Свифт на MTV VMA

32-летняя Тейлор стала триумфатором в этот вечер и одной из икон стиля, получив статуэтку "космонавта" в номинациях "Видео года" и "Лучшее длинное видео" за All Too Well. Однако лучшей песней года стала композиция молодой певицы Билли Айлиш.

