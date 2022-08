Американская телеведущая пришла на премию MTV VMA в наряде с Aliexpress (фото)

Ранее звезда заявляла, что ее наряд сшит под специальный заказ.

35-летняя американская телезвезда и певица Джастина Валентайн пришла на церемонию награждения премией MTV VMA в наряде с Aliexpress.

Сначала знаменитость громко заявляла, что ее яркий костюм изготовили специально для нее по заказу. Однако через некоторое время пользователи Сети обнаружили идентичный лук на известном сайте Aliexpress.

Стоимость костюма составляет 67 долларов (примерно 2,5 тысяч гривен). Однако цена может колебаться до 6 тысяч гривен.

Яркий костюм Джастины Валентайн с тысячами камешков привлек внимание публики и прессы. Она дополнила свой аутфит прической в форме высокого хвоста, серьгами-кольцами и светло-розовыми туфлями на каблуке.

35-летняя Джастина Валентайн — довольно популярная телеперсона в США. Ее знают как рэпершу и телеведущую. Самые известные ее песни — "Candy Land" с участием рэпера Фетти Вапа, "All The Way" и "Unbelievable".

Знаменитость также известна как участница актерского состава в импровизированном комедийном шоу Wild'N Out.

